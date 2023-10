United Cup 2024, i convocati dell’Italia. Sorpresa Cobolli, spazio a due doppisti

Ci sarà anche l’Italia nel 2024 in United Cup. Dopo il raggiungimento della finale nel 2023 i giocatori azzurri si ripresentano al via della competizione che, quest’anno, si divide tra Perth (prima giornata) e Sydney (tutto il resto), e che fa parte del calendario di preparazione per gli Australian Open, tabellone principale o qualificazioni che siano.

In campo maschile, le iscrizioni (che, va ricordato, tali sono), sono quelle di Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Piacevole soprattutto la scelta del classe 2002 romano, che nell’anno in corso sta provando a sfondare il muro della top 100 dopo aver trovato la qualificazione al Roland Garros (salvo poi dover cedere ad Alcaraz).

Tra le donne, invece, c’è l’attuale numero 1 azzurra, Jasmine Paolini, che verrà accompagnata da Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli. Quest’ultima, attraverso una serie di risultati interessanti in doppio tra cui la finale a Palermo, è riuscita a spingersi fin dentro la top 100.

Dev’essere ancora determinato il gruppo nel quale la selezione italiana verrà sorteggiata. Sono già state rese note le lineup di 16 Paesi al via, mentre altri due verranno comunicati il 20 novembre; il sorteggio sarà effettuato lunedì 23.

