Tennis, a Shanghai la semifinale è Hurkacz-Korda: Marozsan e Shelton ko

Saranno Hubert Hurkacz e Sebastian Korda a giocarsi la semifinale del Masters1000 di Shanghai nella parte bassa del tabellone. In un torneo pieno di sorprese, saranno dunque il polacco e lo statunitense a giocarsi un posto all’ultimo atto sul cemento cinese.

Nella prima partita della mattinata, Hurkacz è riuscito ad avere la meglio sulla sorpresa del torneo, l’ungherese Fabian Marozsan, che nel corso del torneo aveva estromesso due teste di serie di peso come Alex De Minaur e Casper Ruud. Il polacco non si è fatto scoraggiare dalla partenza sprint del magiaro, dominando la seconda frazione e mollando il montante decisivo nel terzo. Per il numero 17 al mondo è la seconda semifinale 1000 consecutiva dopo quella di Cincinnati ad agosto.

Invece nell’altra partita di giornata è l’americano meno atteso a poter festeggiare la prima semifinale in carriera in tornei di questa categoria. Il figlio d’arte supera Ben Shelton in una grandissima partita, giocata al meglio da entrambi e che si risolve solo al tiebreak del terzo set; Korda sale sopra 6-1, ma poi vede svanire cinque match point, due sul proprio servizio sbagliando una volée semplice dopo le tante giocate e fallendo il rovescio incrociato. Ma l’esuberanza di Shelton gli viene incontro, concedendogli un’altra opportunità stavolta sfruttata con un punto a rete.

Precedenti in parità tra i due; il primo match è la finale del torneo di Delray Beach, in quel 2021 che fu l’anno magico di Hurkacz con il successo successivo a Miami su Jannik Sinner. Due anni dopo, agli ottavi di finale degli Australian Open, Korda si è vendicato del doppio 6-3 con una vittoria in cinque set.

ATP SHANGHAI 2023, RISULTATI 12 OTTOBRE

H. Hurkacz b. F. Maroszan 4-6 6-1 6-3

S. Korda b. B. Shelton 6-7 6-2 7-6

Foto: LaPresse