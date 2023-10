Taekwondo, Grand Prix Taiyuan 2023: Larin e Xu vincono tra i pesi massimi

Va in archivio ufficialmente anche la terza e ultima giornata del Grand Prix Taiyuan 2023 di taekwondo, evento di classificazione G6 valevole per il ranking olimpico verso i Giochi di Parigi 2024. Il torneo cinese metteva in palio un massimo di 60 punti nelle otto categorie di peso olimpiche, in attesa delle Finali Grand Prix in programma a Manchester tra meno di due mesi.

Quest’oggi nelle categorie pesanti non erano impegnati atleti italiani, dopo i risultati negativi dei primi due giorni. Cominciamo dai pesi massimi femminili, con la padrona di casa cinese Lei Xu che si è imposta nei +67 kg battendo in finale per 2-0 (6-2, 3-1) la turca Sude Uzuncavdar, mentre il podio è stato completato in terza posizione dalla sud coreana Dabin Lee e dalla tedesca Lorena Brandl.

Al maschile è arrivato invece il successo del russo Vladislav Larin nei +80 kg, con il campione olimpico di Tokyo 2021 che ha prevalso nell’atto conclusivo per 11-1 al terzo round sull’uzbeko Nikita Rafalovich. Terza piazza ex aequo e punti importanti verso Parigi per il croato Ivan Sapina ed il sud coreano Sanghyun Kang.

