Taekwondo, Grand Prix Taiyuan 2023: ultimo appuntamento prima delle Finals, assente Dell’Aquila

Da martedì 10 a giovedì 12 ottobre il massimo circuito internazionale di taekwondo sarà di scena in Cina per il Grand Prix di Taiyuan 2023. L’evento è di classificazione G6 e mette in palio di conseguenza punti fondamentali in ottica ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Le graduatorie definitive verranno stilate infatti a dicembre dopo le Grand Prix Finals di Manchester.

Il torneo asiatico è riservato ai migliori 32 atleti nel ranking di ogni singola categoria di peso olimpica e l’Italia poteva schierare dunque cinque rappresentanti: Vito Dell’Aquila (-58 kg), Dennis Baretta (-68 kg), Simone Alessio (-80 kg), Giada Al Halwani (-57 kg) e Natalia D’Angelo (-67 kg). Ad oggi è confermata solo la presenza di Al Halwani, sorteggiata al primo turno contro l’americana Faith Dillon.

Domani infatti non salirà in pedana il Campione Olimpico in carica dei 58 kg Dell’Aquila, che non figura nel tabellone a Taiyuan. Per capire se combatteranno in Cina anche gli altri taekwondoka italiani bisognerà attendere invece i prossimi giorni, quando verrà effettuato il sorteggio delle categorie rimanenti. Ricordiamo che al momento Alessio è l’unico azzurro ormai certo del pass diretto per Parigi 2024 tramite ranking.

Dell’Aquila in tal senso si giocherà tutto nelle Finali di Manchester, con la necessità di ottenere un risultato importante per garantirsi la qualificazione a cinque cerchi. Gli altri nostri portacolori sono ormai praticamente fuori dai giochi e dovranno puntare sul preolimpico europeo di Berlino (che assegna due slot per categoria) in programma a marzo 2024.

Foto: FITA