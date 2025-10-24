LIVE Taekwondo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Al Halwani e Molin per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali di taekwondo 2025. A Wuxi (Cina) parte la manifestazione iridata che terminerà il 30 ottobre. Ogni contingente potrà schierare 16 atleti (8 uomini ed 8 donne), uno per ogni categoria di peso. Ammessi atleti nati prima del 2009 e match che si disputeranno con la formula del best of 3 rounds, con riprese da due minuti.

Inizierà inoltre la marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e verranno dunque assegnati punti validi in ottica ranking. Si comincia con i +87 kg maschili ed i -57 kg femminili. Italia che si affida al maschile a Mattia Molin ed al femminile a Giada Al Halwani. Molin non è stato molto fortunato nel sorteggio in quanto nel primo turno affronterà il russo Artsiom Plonis ed in caso di vittoria troverebbe subito la testa di serie numero 3 che porta il nome dell’uzbeko Marat Malyonov. Uomo da battere l’americano Jonathan Healy.

Azzurra che partirà sfidando la dominicana Andralis Ramona Bonilla Cruz. In caso di vittoria una tra la ceca Dominika Hronova e l’indonesiana Silvana Lamanda. Giada Al Halwani è stata sorteggiata nell’ottavo presidiato dalla testa di serie numero 5, ovvero la canadese Skylar Park. Tra le favorite spiccano la brasiliana Maria Clara Pacheco, la francese Kanelya Carabin e la sudcoreana Kim Yu-jin.

La prima giornata dei Mondiali di taekwondo 2025 inizierà alle 3.00 con i preliminari dei +87 kg uomini e dei -57 kg donne. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 7.00. Buon divertimento e forza azzurri!