Taekwondo, Dracula Open: Italia, 9 podi! Vittorie per Dell’Aquila, Alessio, Smiraglia, Conti e G. Al Halwani

Nella settimana di Halloween, l’Italia fa letteralmente paura al Dracula Open, torneo di classificazione G1 che si è tenuto a Bucarest, nell’ultimo weekend.

La delegazione azzurra ha infatti raccolto 9 podi sui tatami rumeni: di cui 5 primi posti, 1 secondo posto e 3 terzi posti.

Le vittorie sono arrivare per Vito Dell’Aquila, nei -58 kg, Simone Alessio, nei -80 kg, Maristella Smiraglia, nei -73 kg, Andrea Conti, nei -54 kg, e Giada Al Halwani, nei -57 kg.

Risultati importantissimi, impreziositi anche dal secondo posto di Dennis Baretta, nei -68 kg, e dai terzi posti di Natalia D’Angelo, nei -67 kg, Giuseppe Foti, nei -58 kg, e Martina Corelli, nei -49 kg.

A questo referto poi vi sono da aggiungere anche i podi ottenuti nelle categorie giovanili: 2 dagli juniores e 7 dai cadetti, con una vittoria.

In vista della volata di fine anno, la nazionale italiana continua quindi a crescere nel suo percorso, in un torneo con classificazione non alta, ma che comunque ha offerto ottime risposte allo staff tecnico.

Foto: FITA