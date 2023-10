Superbike, GP Spagna 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 27-29 ottobre

Il Mondiale Superbike 2023 giunge alla sua conclusione con il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera. Sul circuito Angel Nieto festeggerà davanti alla sua gente il titol0 mondiale Alvaro Bautista con la sua Ducati: un’annata eccezionale da parte dell’iberico che ha fatto en-plein anche nell’ultimo appuntamento a Portimao.

Proverà a chiudere in bellezza anche Toprak Razgatlioglu, l’unico che in quest’annata è rimasto sulle code del centauro spagnolo. Occhio anche a Jonathan Rea, il cui rendimento è andato a crescere con l’incedere della stagione. Gli italiani possono covare ambizioni di podio, da Michael Ruben Rinaldi ad Andrea Locatelli, fino a Axel Bassani e Danilo Petrucci.

Il fine settimana del Gran Premio di Spagna di superbike, l’ultimo della stagione, sarà disponibile in diretta su Sky Sport Arena (204) per quanto riguarda FP1 e FP3, Superpole e Superpole Race, Sky Sport MotoGP (208) per quanto riguarda FP2, gara-1, gara-2. Su TV8 in chiaro ci sarà gara-1 e gara-2.

CALENDARIO GP SPAGNA 2023 SUPERBIKE

Venerdì 27 ottobre

Ore 10.30-11-15: FP1 Superbike

Ore 14.00-14.45: FP2 Superbike

Sabato 28 ottobre

Ore 9.00-9.30: FP3 Superbike

Ore 11.10-11.25 Superpole Superbike

Ore 14.00 Gara-1 Superbike

Domenica 29 ottobre

Ore 9.00-9.15 Warm-up Superbike

Ore 11.00 Superpole race Superbike

Ore 14.00 Gara-2 Superbike

GP SPAGNA 2023 SUPERBIKE: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204) per FP1, FP3, Superpole e Superpole Race; Sky Sport MotoGP (208) per FP2, gara-1 e gara-2. In chiaro su TV8 gara-1 e gara-2.

Diretta streaming: NOW, Sky Go e tv8.it per gara-1 e gara-2

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Otto Moretti