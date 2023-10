Superbike, Axel Bassani ingaggiato da Kawasaki dal 2024

Bel colpo nel mondo della superbike e per uno dei piloti italiani principali della classe delle moto derivate: Axel Bassani sarà un pilota della Kawasaki dalla stagione 2024. La casa giapponese ha ingaggiato il 24enne veneto con un contratto pluriennale. Finalmente una moto ufficiale per il pilota italiano che avrà la prima chance della carriera per ottenere grandi risultati.

La durata dell’accordo non è stata resa nota dalle due parti: il veneto potrà guidare una moto che è stata decisamente competitiva negli ultimi anni con Ducati e Yamaha per giocarsi il titolo Mondiale. Sarà una possibilità notevole per il ragazzo di Feltre per mostrare il suo potenziale.

Per Kawasaki sarà un modo per rilanciarsi dopo aver perso Jonathan Rea, che dal prossimo anno approderà in Yamaha per prendere il posto di Toprak Razgatlioglu che sarà in BMW. Il suo nuovo compagno di squadra sarà Alex Lowes: una coppia che dovrà portare in alto la moto giapponese.

“Sono davvero felice di avere questa importante opportunità che Kawasaki mi ha offerto“, ha dichiarato Bassani dopo l’annuncio ufficiale. “Darò il meglio di me dentro e fuori la pista per cogliere i migliori risultati possibili, sperando di dare a Kawasaki e ai suoi tifosi grandi emozioni e soddisfazioni. Voglio ringraziare la mia famiglia per i sacrifici fatti e Lorenzo Mauri per la strada che abbiamo fatto assieme e che mi ha permesso di fare bene nel corso degli ultimi anni. Ci vediamo presto in pista“.

Foto: Ducati Panigale V4R, Motocorsa Racing