Su che canale vedere Sporting Lisbona-Atalanta stasera? Programma, orario, tv e streaming

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, quest’oggi giovedì 5 ottobre, è pronta a tornare in scena. A partire dalle ore 18.45 infatti, all’interno dello Stadio José Alvalade, i bergamaschi, se la vedranno con lo Sporting. La Dea scenderà quindi in campo contro i portoghesi nel secondo turno della fase a gironi della UEFA Europa League 2023/2024.

Una partita interessantissima quella che vedrà coinvolti i nerazzurri e gli uomini di Ruben Amorim. Nella gara di esordio, l’Atalanta, si è imposta per 2-0 sul Rakow: un successo subito importantissimo che ha lanciato la squadra al primo posto nel Gruppo D condiviso proprio con lo Sporting che, invece, ha vinto per 1-2 in casa dello Sturm Graz. E nel tardo pomeriggio di oggi vedremo se Gasperini riuscirà nuovamente a proporre una squadra vincente anche se, il livello dell’avversario, è alquanto elevato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio il palinsesto tv e streaming di Sporting-Atalanta, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Diretta Gol (Sky Sport 251). La diretta streaming avverrà invece su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO SPORTING-ATALANTA OGGI (5 OTTOBRE)

Giovedì 5 ottobre

PROGRAMMA SPORTING-ATALANTA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

PROBABILI FORMAZIONI SPORTING-ATALANTA

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Adan, Diomande, Matheus Reis, Inacio, Esgaio, Hjulmand, Morita, Santos, Edward, Goncalves; Paulinho. All. Amorim

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

Foto: LaPresse