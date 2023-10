Su che canale vedere Inter-Bologna oggi pomeriggio? Calendario, programma, tv, streaming

Entriamo ufficialmente nel bel mezzo dell’ottava giornata della Serie A 2023-2024. Dopo i primi due anticipi giocati ieri, oggi saranno in scena diversi incontri di estrema importanza. Tra questi, senza dubbio, alle ore 15.00 Inter-Bologna.

Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro vedremo un match tutt’altro che scontato. I padroni di casa, leader della classifica a braccetto con il Milan, cercheranno di proseguire nel proprio ottimo momento della stagione, sugellato dalla brillante vittoria per 1-0 in Champions League contro il Benfica.

Dall’altra parte i felsinei guidati dal grande ex, ovvero mister Thiago Motta, che sono reduci da un rotondo 3-0 all’Empoli, con Riccardo Orsolini autore di una tripletta. Nell’Inter, invece, Lautaro Martinez ha messo a segno un sontuoso poker in casa della Salernitana, e proverà a continuare nel suo ottimo avvio di campionato.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Inter-Bologna dell’8a giornata di Serie A sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport potrà essere seguita (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO OTTAVA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 7 ottobre

Ore 15.00 Inter-Bologna – diretta su DAZN

PROGRAMMA OTTAVA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento.

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse