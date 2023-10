Su che canale vedere Inghilterra-Italia stasera? Programma, orario, tv e streaming

Ultima partita di ottobre per la Nazionale di Luciano Spalletti. Questa sera gli azzurri saranno impegnati a Wembley contro l’Inghilterra nell’ottava giornata di qualificazione agli Europei 2024 che si svolgeranno la prossima estate in Germania.

Britannici che sono al momento al primo posto nel girone C, con 13 punti nelle prime cinque partite frutto di quattro vittorie ed un pareggio. L’Italia è al secondo posto a quota 10, appaiata con l’Ucraina ma con una partita in meno disputata.

Non sarà questo il match spartiacque per gli azzurri per decidere se saranno o meno tra le 24 compagini che si giocheranno il titolo il prossimo anno, ma un successo, con almeno due reti di scarto, rimetterebbe in discussione anche la lotta per la prima piazza.

Il match tra Inghilterra e Italia, valevole per le qualificazioni a Euro2024 sarà trasmesso in diretta su Rai1. In streaming si potrà seguire su RaiPlay, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Martedì 17 ottobre

Ore 20.45 Inghilterra-Italia- diretta su Rai1

PROGRAMMA INGHILTERRA-ITALIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse