Stipendi calciatori, quanti soldi guadagnano i giocatori dell’Italia?

Altro impegno per la Nazionale di Luciano Spalletti, che questa sera incrocerà le armi con l’Inghilterra nell’ottava giornata valida per le qualificazioni agli Europei. La lista dei convocati è cambiata più volte, andiamo a vedere insieme quali sono i guadagni per ogni calciatore azzurro.

Il paperone del gruppo rimane Gianluigi Donnarumma, con i suoi 12 milioni nel suo contratto in essere con il Paris Saint-Germain. Tra i portieri, Guglielmo Vicario con i suoi 2,5 milioni ha superato Alex Meret. In difesa il più pagato è Alessandro Bastoni con 5,5 milioni, seguito da Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola con 3 milioni.

A centrocampo, con Sandro Tonali tornato in Inghilterra a causa della questione scommesse, è Nicolò Barella il calciatore più pagato con i suoi 4,5 milioni di euro. In attacco invece a guadagnare di più è Stefan El Shaarawy: il Faraone, arrivato per sostituire le varie defezioni, ha un contratto da 3,5 milioni di euro annui.

GLI STIPENDI DEI GIOCATORI DELL’ITALIA

PORTIERI

Gianluigi Donnarumma: 12 milioni

Alex Meret: 2 milioni

Guglielmo Vicario: 2,5 milioni

DIFENSORI

Alessandro Bastoni: 5,5 milioni

Cristiano Biraghi: 1,7 milioni

Francesco Acerbi: 800.000 euro

Matteo Darmian: 2,5 milioni

Giovanni Di Lorenzo: 3 milioni

Federico Dimarco: 1,8 milioni

Federico Gatti: 1,85 milioni all’anno

Giorgio Scalvini: 300.000 euro

Leonardo Spinazzola: 3 milioni

Destiny Udogie: 2,7 milioni

CENTROCAMPISTI

Nicolò Barella: 4,5 milioni

Bryan Cristante: 1,8 milioni

Davide Frattesi: 2,8 milioni

Manuel Locatelli: 3 milioni

Giacomo Bonaventura: 1 milione

ATTACCANTI

Riccardo Orsolini: 2 milioni

Domenico Berardi: 3 milioni

Giacomo Raspadori: 2,5 milioni

Moise Kean: 2,5 milioni

Gianluca Scamacca: 2,6 milioni

Stefan El Shaarawy: 3,5 milioni

Foto: LaPresse