Sporting Lisbona-Atalanta, Europa League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non può giocare questa sera

L’Atalanta si prepara in vista del suo secondo appuntamento nella Europa League 2023-2024. Gli orobici, infatti, reduci dal successo all’esordio contro i polacchi del Raków Częstochowa per 2-0 saranno impegnati questa sera nella prima trasferta della loro stagione europea. E, ovviamente, non sarà un impegno semplice.

L’undici di mister Gian Piero Gasperini sarà di scena in casa dello Sporting Lisbona questa sera, giovedì 5 ottobre, alle ore 18.45 italiane. Allo Stadio José Alvalade si scontreranno le due squadre a punteggio pieno del raggruppamento, dato che i portoghesi nel primo incontro sono passati sul campo dello Sturm Graz con il punteggio di 2-1. Gioco forza, i punti in palio varranno doppio.

I nerazzurri, reduci dallo 0-0 in Serie A contro la Juventus, cercheranno di espugnare il campo lusitano per mettere subito in discesa il proprio percorso nel raggruppamento di Europa League. Cosa dovremo attenderci dai due tecnici? Per i nerazzurri le scelte appaiono chiare, mentre i padroni di casa proporranno un giocatore che, fino a pochi mesi fa, giocava in Serie A. Andiamo a scoprire tutto.

PROBABILI FORMAZIONI

SPORTING LISBONA (4-2-3-1) – Adan; Diomande, Coates, Ignacio, Esgaio; Hjulmand, Morita; Santos, Edward, Gonçalves; Paulinho. All. Ruben Amorim

Indisponibili: St. Juste

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

ATALANTA (3-4-2-1) – Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini

Indisponibili: Touré (4 mesi), Scamacca (1 mese)

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

ARBITRO: Alejandro Hernández (Spagna)

Foto: LaPresse