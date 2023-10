Sport in tv oggi (martedì 17 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 17 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli impegni della Nazionale italiana di calcio. Gli azzurri, guidati da Luciano Spalletti, affronteranno l’Inghilterra a Wembley in un remake della sfida che più di due anni fa assegnò il titolo continentale alla formazione allenata da Roberto Mancini. Dopo il successo di Bari contro Malta, i nostri portacolori puntano al risultato utile nella trasferta inglese. Ci sarà anche l’impegno della Nazionale U21 che affronteranno la Norvegia in una partita assolutamente da vincere.

Tanto basket con le competizioni continentali per club. L’Olimpia Milano sarà di scena in Eurolega contro l’Olympiacos, mentre Venezia affronterà l’Hapoel Tel-Aviv in EuroCup. A chiudere il cerchio, la partita di Sassari in Champions League contro Stettino. In primo piano il tennis con i tanti tornei di questa settimana. In casa Italia Luca Nardi affronterà ad Anversa Dominic Thiem in una sfida molto intrigante, mentre a Monastir Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jasmine Paolini andranno a caccia del passaggio di turno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 17 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 17 ottobre

04.05 Tennis, ATP Tokyo: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

07.30 Ciclismo, Tour of Guangxi: sesta tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

08.00 Tennis, WTA Nanchang: primo turno – Diretta tv dalle 10.00 su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

11.00 Snooker, Northen Ireland Open: qualificazioni – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.00 Tennis, WTA Cluj-Napoca: primo turno – Diretta streaming su SuperTennix e su WTA Tv.

11.30 Tennis, WTA Monastir: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Bronzetti vs Kucova 1° match dalle 11.30; Trevisan vs Kawa 3° match non prima delle 15.30; Paolini vs Cornet 4° match e non prima delle 17.30)

12.30 Tennis, ATP Anversa: primo turno – Diretta tv dalle 19.00 su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

(Nardi vs Thiem 2° incontro della sessione serale prevista non prima delle 19.00)

13.00 Tennis, ATP Stoccolma: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.15, Sky Sport Tennis (203), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

17.45 Calcio, Qualificazioni Europei U21 2025: Italia-Norvegia – Diretta tv su Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay.

18.00 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Finlandia-Kazakistan – Diretta tv/streaming non prevista.

18.00 Basket, Eurocup: Buducnost-Slask Wroclaw – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.30 Basket, Eurolega: Partizan-Barcellona – Diretta tv/streaming DAZN.

18.30 Basket, Champions League: Stettino-Sassari – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.15 Basket, Eurolega: Fenerbahce-Panathinaikos – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes-Lyon Villeurbanne – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.30 Basket, Eurocup: JL Bourg-Cluj Nepoca – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.30 Basket, Eurocup: Ulm-Lietkabelis – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurocup: Venezia-Hapoel Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Bayern – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.45 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Olympiakos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid-Zalgiris Kaunas – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Inghilterra-Italia – Diretta tv su Rai 1 HD, in streaming su RaiPlay. Differita su Sky Sport Calcio (202) dalle 00.00 di mercoledì 18 ottobre.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Malta-Ucraina – Diretta tv su Sky Sport 252, in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Lituania-Ungheria – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Serbia-Montenegro – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Irlanda del Nord-Slovenia – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: San Marino-Danimarca – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

Foto: LaPresse