Olimpia Milano-Olympiacos oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming, Eurolega basket

Ancora caccia alla prima vittoria stagionale per l’Olimpia Milano in Eurolega. Dopo la sconfitta in casa del Fenerbahce e il rinvio al 31 ottobre della sfida con il Maccabi Tel Aviv, gli uomini di Ettore Messina si trovano davanti l’Olympiacos finalista pochi mesi fa.

Sono due le partite disputate dal club del Pireo in Eurolega finora: dopo la vittoria nel derby sul Panathinaikos a OAKA è giunta la sconfitta casalinga con il Barcellona. In campionato, invece, successi con Aris Salonicco e AEK Atene. Record di 2-1 in Serie A invece per Milano, che ha assommato i successi su Treviso e Reggio Emilia inframmezzati dalla sconfitta a Napoli. Se sul fronte Olimpia qualche problema di infermeria c’è, meno sono invece (almeno potenzialmente) per i biancorossi di Grecia.

Il match tra EA7 Emporio Armani Milano e Olympiacos Pireo vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:45. La diretta tv verrà assicurata dalle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201), mentre quella streaming sarà affidata a Sky Go, Now Tv e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-OLYMPIACOS OGGI

Martedì 17 ottobre

Ore 20:45 Olimpia Milano-Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201)

Credit: Ciamillo