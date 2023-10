Slavia Praga-Roma, quando la prossima partita di Europa League? Data, programma, orario, tv, streaming

Concentrarsi sull’andata, che andrà in scena oggi, ma guardare anche al futuro, con il match di ritorno che, tutto sommato, non è troppo in la nel tempo e nel calendario.

Slavia Praga-Roma: un doppio confronto da non sbagliare per gli uomini di Mourinho che, se dovessero fare bottino pieno fra casa e trasferta, potrebbero assicurarsi il passaggio del turno in questa lunga e intensa Europa League 2023-2024, competizione nella quale partono dalla posizione di vicecampioni, essendo arrivati vicinissimi alla vittoria della rassegna nel 2022-2023.

Lukaku e compagni vogliono far parlare il campo per aumentare la loro striscia di risultati positivi per poi provare a scalare anche posizioni in Serie A.

Il match tra Slavia Praga e Roma, che si disputerà alle ore 18.45 di giovedì 9 novembre, sarà visibile su Sky Sport e in streaming su DAZN, NOW e SkyGo. Di seguito tutti i dettagli per non perdersi neppure un secondo della partita fra i cechi e i capitolini.

