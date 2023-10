Sky, Mediaset, DAZN o TV8: dove vedere Sporting Lisbona-Atalanta? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

L’Atalanta si rimbocca le maniche e si prepara in vista del suo secondo appuntamento nella Europa League 2023-2024. Gli orobici, infatti, reduci dal successo all’esordio contro i polacchi del Raków Częstochowa saranno impegnati nella prima trasferta della loro stagione europea.

I ragazzi allenati da mister Gian Piero Gasperini, infatti, se la vedranno in casa dello Sporting Lisbona questa sera, giovedì 5 ottobre, alle ore 18.45. Allo Stadio José Alvalade si scontreranno le due squadre a punteggio pieno del raggruppamento, dato che i portoghesi nel primo incontro sono passati sul campo dello Sturm Graz con il punteggio di 2-1.

I nerazzurri, reduci dallo 0-0 in Serie A contro la Juventus, cercherà di espugnare il campo lusitano per mettere subito in discesa il proprio percorso nel raggruppamento di Europa League.

PROGRAMMA 2a giornata EUROPA LEAGUE 2023

Giovedì 5 ottobre

Ore 18.45 Sporting Lisbona-Atalanta – diretta su Sky Sport 1 (201)

Diretta tv:Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252).

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport.

Foto: LaPresse