Sky, Mediaset, DAZN o TV8: dove vedere Roma-Servette? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

La Roma di José Mourinho quest’oggi, giovedì 5 ottobre, scenderà in campo nella seconda competizione europea per club: la UEFA Europa League. I giallorossi, a partire dalle ore 21.00 in data odierna, cercheranno di superare il Servette, formazione svizzera nettamente sfavorita. L’undici capitolino tenterà quindi di riconfermarsi dopo quanto successo nella gara di esordio.

Lukaku e compagni infatti, hanno vinto per 1-2 in casa dello Sheriff. Un successo importantissimo che ha subito proiettato la Roma al primo posto al fianco dello Slavia Praga, squadra ceca che battuto lo stesso Servette. E vedremo chi manderà in campo il mister portoghese dei giallorossi: il turnover non mancherà.

Si dovrebbe trattare di un 3-5-2. In porta Svilar verrà difeso da Mancini, Cristante e Ndicka. A centrocampo troveremo invece Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar e Zalewski a contrastare i giocatori svizzeri. In attacco invece, non mancheranno Lukaku e Belotti. Ancora qualche ora di attesa e poi sarà Roma-Servette.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Roma-Servette, match valido per la 2a giornata della UEFA Europa League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Diretta Gol (Sky Sport 251). La diretta streaming avverrà invece su NOW, Sky Go, DAZN.

CALENDARIO ROMA-SERVETTE OGGI (5 OTTOBRE)

Giovedì 5 ottobre

Ore 21.00 – Roma-Servette – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Diretta Gol (Sky Sport 251). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

PROGRAMMA ROMA-SERVETTE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

ROMA-SERVETTE: PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. All. Mourinho Indisponibili: Renato Sanches, Smalling, Llorente Squalificati: –

SERVETTE (4-4-2): Mall; Bolla, Vouilloz, Severin, Mazikou; Kutesa, Douline, Cognat, Stevanovic; Bedia, Antunes. All. Weiler

Indisponibili: Onguéné Squalificati: –

Foto: LaPresse