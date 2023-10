Chi gioca oggi in Europa League? Calendario partite 26 ottobre: programma, tv, streaming Sky, TV8 e DAZN

La UEFA Europa League tornerà ad allietare questo giovedì 26 ottobre. La seconda competizione europea per club è pronta a regalare emozioni ai tanti appassionati di questa manifestazione e questo sport ma anche e soprattutto per fare gioire quelli che sono i tantissimi supporters delle varie squadre sparse in giro per l’Europa.

Su tutte non si possono dimenticare le formazioni italiane che oggi e tra qualche ora, scenderanno in campo. La Roma di José Mourinho aprirà le porte dell’Olimpico allo Slavia Praga. L’Atalanta sempre in Europa League, si scontrerà con lo Sturm Graz. Infine e nel terzo turno della Conference League, la Fiorentina avrà modo di vedersela contro il Cukaricki all’interno dell’Artemio Franchi. Ma ecco di seguito l’elenco completo dei match e dove seguirli in TV e in streaming.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

CALENDARIO EUROPA LEAGUE OGGI

Giovedì 26 ottobre

Ore 18.45 – TSC-Friburgo – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Olympiacos-West Ham – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 254. Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Marsiglia-AEK Atene – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 253. Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Aris-Betis – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Sparta Praga-Rangers – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Rakow-Sporting – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Sturm Graz-Atalanta – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 18.45 – Molde-Hacken – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Brighton-Ajax – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 255. Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Liverpool-Tolosa – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 254. Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Union Saint Gilloise-LASK – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Panathinaikos-Rennes – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Roma-Slavia Praga – Europa League 3° turno – Diretta tv su TV8 (in chiaro), Diretta Gol Europa (canale 251), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Sheriff-Servette – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Ore 21.00 – Bayer Leverkusen-Qarabag – Europa League 3° turno – Diretta tv su Diretta Gol Europa (canale 251). Diretta streaming su Sky Go, DAZN, NOW

Foto: LaPresse