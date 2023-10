Roma-Slavia Praga, Europa League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non può giocare questa sera

La Roma di José Mourinho quest’oggi giovedì 26 ottobre, tornerà in campo e lo farà in una gara valida per il terzo turno della fase a gironi della UEFA Europa League 2023/2024. I giallorossi a partire dalle ore 21.00 e all’interno dell’Olimpico se la vedranno con lo Slavia Praga. A partire favoriti saranno i padroni di casa ma attenzione ai cechi.

La compagine di Trpisovsky nella seconda competizione europea per club e nel Gruppo G si trova al primo posto con 6 punti in due partite, figli di due vittorie e zero gol subiti. La Roma ha 6 punti e condivide il primato con lo Slavia Praga e quest’oggi proverà a superare la formazione. Nessuno squalificato né da una parte né dall’altra e non sono presenti diffidati. La Roma però dovrà fare a meno di giocatori come Dybala, Pellegrini e Renato Sanches. Vedremo se il mister portoghese e i suoi la spunteranno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio il palinsesto tv e streaming di Roma-Slavia Praga, match valido per la 3a giornata della UEFA Europa League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201). La diretta streaming invece, avverrà su NOW, Sky Go e DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SLAVIA-PRAGA

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, El Shaarawy. All. Mourinho

Indisponibili: Dybala, Pellegrini e Renato Sanches

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Mandous; Masopust, Holes, Ogbu; Doudera, Zafeiris, Dorley, Provod; Schranz, Wallem; Chytil. All. Trpišovský

Indisponibili: –

CALENDARIO ROMA-SLAVIA PRAGA OGGI

Giovedì 26 ottobre

Ore 21.00 – Roma-Slavia Praga – Diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201)

PROGRAMMA ROMA-SLAVIA PRAGA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in chiaro), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming: NOW, Sky Go e DAZN

Foto: LaPresse