Sci freestyle, i convocati dell’Italia per la prima tappa della Coppa del Mondo di big air: torna Donaggio

La lunga stagione invernale degli sport della neve sta per cominciare, con il primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci freestyle 2023-2024 che si terrà venerdì 20 ottobre a Coira (in Svizzera). Nel dettaglio, la località elvetica ospiterà la prima tappa stagionale del circuito maggiore di big air, con in programma una competizione maschile ed una femminile.

In mattinata si disputeranno le qualificazioni, mentre in serata (a partire dalle ore 20.00) sono previste le finali con protagoniste 8 donne e 10 uomini. Grande curiosità per vedere all’opera la Nazionale italiana, che vuole continuare un percorso di crescita intrapreso nell’ultimo biennio con l’obiettivo di salire di colpi verso le Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026.

L’allenatore responsabile Valentino Mori ha selezionato per l’occasione i quattro atleti che compongono la squadra di Coppa del Mondo: Miro Tabanelli, Renè Monteleone, Leonardo Donaggio e Flora Tabanelli. Quest’ultima è al debutto assoluto nel massimo circuito dopo essersi laureata campionessa mondiale juniores di big air lo scorso 4 settembre in Nuova Zelanda a soli 15 anni.

Fari puntati inoltre sul ritorno in gara di Donaggio, quinto classificato agli ultimi Giochi Olimpici di Pechino 2022, ormai fermo da quasi nove mesi per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro rimediata a gennaio in seguito ad una caduta durante un evento della Coppa del Mondo di slopestyle a Laax.

Foto: Lapresse