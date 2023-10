Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Voglio cogliere le occasioni. Mocellini ha uno sprint micidiale”

La stagione invernale si avvicina. Le varie squadre azzurre sono state presentate ieri a Milano, al Teatro Armani, per il classico evento FISI Media Day.

Appuntamento importante per incontrare i vari atleti, tra i quali la stella dello sci di fondo tricolore Federico Pellegrino che si è raccontato in esclusiva ai nostri microfoni. Le sue parole: “Il mio obiettivo principale sarà, come l’anno scorso, di riuscire a partecipare a più gare possibili, farmi trovare pronto al 100% laddove bisognerà cogliere l’occasione, com’è accaduto l’anno scorso anche sulle gare su distanza. Nelle gare mass start, sull’uomo mi piace stare lì e prevalere sugli avversari. Sono arrivati tre podi, ci riproveremo quest’anno. Le sprint, soprattutto a tecnica libera, sono un punto dove poter cercare di esprimermi al meglio e continuare a primeggiare”.

Sul cambio di programma della FIS rispetto al chilometraggio di alcune gare: “Va un po’ contro la tradizione perché siamo sempre stati abituati così, rimango dell’idea che lo sci di fondo sia fatto di competizioni tra individui e a prescindere da quali siano i format bisogna esprimersi al meglio sugli sci. Dobbiamo cercare tramite lo spettacolo di stimolare i più giovani ad andare sempre più forte ed essere dei punti di riferimento per i meno giovani”.

La scorsa stagione: “Ho espresso forse al 90% il miglior Pellegrino di sempre, anche nelle gare sprint. Pur consapevole che la brillantezza pure sta un po’ calando negli anni, anche provando a far crescere le doti di resistenza, utili anche nelle sprint”.

Sull’erede Simone Mocellini: “Ha fatto qualcosa che raramente è successo a Pellegrino, cioè essere costante nelle sprint a tecnica classica. Se pur io sia anche riuscito a vincerne una e a fare medaglia alle Olimpiadi. È molto forte, ha delle qualità diverse dalle mie, ha uno sprint finale micidiale. Continuerà a fare passi avanti, anche nella tecnica libera e nella resistenza”.

VIDEO: L’INTERVISTA A FEDERICO PELLEGRINO



Foto: Lapresse