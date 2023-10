Sci alpino, Sofia Goggia: “Non male per essere la prima gara, il finale è il mio pane”

Dopo la sfortuna nella prima manche, ripetuta a causa di un addetto presente in pista, Sofia Goggia ha dato tutto nella discesa decisiva del gigante di Soelden trovando una discreta sedicesima piazza nella gara d’apertura della Coppa del Mondo.

Un risultato che è comunque eccellente, visto che da diverse stagioni la fenomenale discesista tricolore non trovava prestazioni simili nella specialità. Il suo commento iniziale ai microfoni Rai infatti è riferito a quello: “Penso di essere partita con una base di gigante più solida”.

Poi, commentando la gara: “Mi dispiace di essermi persa a tre quarti del muro, senza quei due tre decimi sarebbe stata una gara da un sapore diverso. Poi sul finale è il mio pane e si sa. In ogni caso non male per essere la prima gara”.

Foto: Lapresse