Sci alpino, Mattia Casse: “L’obiettivo è la continuità di rendimento in due discipline”

Manca meno di un mese all’inizio delle gare riguardanti le discipline veloci della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: ai microfoni di OA Sport ha parlato Mattia Casse, che ha svelato le aspettative per la nuova stagione, sottolineando i particolari da migliorare nell’annata ormai alle porte.

Vicinissimo l’inizio di una nuova stagione, quali sono le tue aspettative?

“Aspettative possiamo dire che sono quelle di una continuità di rendimento in due discipline. Arrivo da una buona stagione, quindi speriamo di continuare almeno a fare qualche bel risultato, qualche bel piazzamento“.

L’anno scorso sei arrivato un po’ da dietro, passaci il termine, quest’anno vuoi consolidarsi come uno dei top delle discipline?

“Sicuramente in discesa è dove sono riuscito già a tenermi più sul passo di Kilde ed Odermatt, in super-G un po’ più su e giù. Sicuramente il rendimento della passata stagione spero venga fuori, quindi l’obiettivo è quello di andare avanti su due linee, quindi discesa e super-G e portarle ad un buon livello“.

Hai citato Kilde ed Odermatt, però hai citato anche la tua stagione. Qual è la caratteristica sulla quale stai lavorando, cioè che vorresti vedere in pista da te stesso?

“Sicuramente quella che non ho, nel senso che dovrò risparmiare un po’ di energie durante l’anno. L’anno scorso c’è stato un drastico calo, dovuto anche a un fatto di recuperi, mi ero fatto male, quindi un pochino me l’aspettavo, ma speravo non arrivasse proprio a fine gennaio. Quindi sarà quello di risparmiarmi un pochino dove posso per poi avere anche da metà stagione in più quel boost per riuscire a stare insieme a loro, perché loro hanno dato dimostrazione di essere competitivi dall’inizio alla fine e questo se vuoi raggiungere dei buoni e dei bei risultati devi fare così“.

Foto: LaPresse