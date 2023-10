Sci alpino, Lara Colturi: “Con l’Italia a Milano-Cortina 2026? Ora sto bene così. Per Soelden deciderò all’ultimo”

Lara Colturi ha da poco ripreso gli allenamenti con gli sci dopo l’infortunio rimediato lo scorso 7 febbraio, quando si ruppe il legamento crociato del ginocchio destro cadendo in allenamento alla vigilia dei Mondiali. La 16enne, che rappresenta l’Albania, punta a tornare in gara nelle prossime settimane e cercherà di essere protagonista nell’imminente stagione di Coppa del Mondo.

La figlia di Daniela Ceccarelli aveva esordito nel massimo circuito internazionale durante la passata annata agonistica, raccogliendo come miglior risultato il 17mo posto nei giganti di Killington e Kronplatz. Lara Colturi ha fatto il punto della situazione in un’intervista concessa a OA Sport, soffermandosi sulla propria condizione fisica e dando uno sguardo al futuro.

Hai ripreso ad allenarti solo da pochi giorni. Come hai affrontato il lungo periodo di riabilitazione è quanto è stato impegnativo?

Il periodo senza sci è stato lungo. Ma mi sono potuta dedicare alla scuola, alle amicizie, a qualche viaggio ed esperienze nuove come vedere un Gran Premio di Formula Uno: diciamo una vita normale. Per cui non mi è particolarmente pesato, anche se la riabilitazione è stata impegnativa.

Sarai in gara già a Soelden o ti rivedremo più avanti nel corso della stagione?

Per Soelden decideremo solo all’ultimo. Penso ci andremo in ogni caso perché lo scorso anno non ho potuto nemmeno fare lo sci libero e ricognizione sulla pista, ma non bisogna aver troppa fretta di tornare in gara: parteciperò solo se mi sentirò davvero pronta.

Inizialmente ti concentrerai su gigante e slalom, oppure sin da subito proverai a cimentarti anche nella velocità?

Amo la velocità, ma ci vuole molta esperienza e anche tempo per allenarsi e provare i materiali. Vedremo come evolvono le cose, adesso mi sto concentrando sul gigante e anche sullo slalom.

Nel tuo primo anno in Coppa del Mondo, prima dell’infortunio, avevi ottenuto i risultati che ti aspettavi o speravi qualcosa di più?

La scorsa stagione è stata per me fantastica. Non mi aspettavo di essere a ridosso delle migliori 15 della Coppa del Mondo, come è successo in alcune gare. Non posso proprio dire di aver avuto aspettative per risultati migliori, considerando anche che era la mia prima stagione non solo di Coppa del Mondo ma nella categoria FIS. L’anno prima partecipavo alle gare FIS Children.

Il primo podio in Coppa del Mondo è il tuo obiettivo stagionale? Senti che sia più fattibile ottenerlo in gigante o in slalom?

Il mio obiettivo stagionale è di continuare a fare esperienza e a divertirmi. Vorrei tornare a sciare a livelli della scorsa stagione.

Farai delle gare di Coppa Europa per riprendere il ritmo o ti concentrerai solo sulla Coppa del Mondo?

Per ora non ho in programma di partecipare a gare di coppa Europa. Penso di continuare da dove ho lasciato in Coppa del Mondo, considerati anche i risultati dello scorso anno, per conoscere ancora meglio piste e gare di quel circuito.

Che rapporto hai con le ragazze della Nazionale italiana? Ti capita di parlare con loro durante i giorni di gara?

Ho buoni rapporti con loro. Con alcune ci conosciamo da tempo. Ho anche buoni rapporti con altre atlete di altre squadre, con cui mi è capitato di allenarmi.

Ad oggi possiamo dare per certo che rappresenterai l’Albania alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 o c’è qualche possibilità di tornare ad indossare la maglia dell’Italia?

Vivo nel presente e adesso stiamo bene così, con i miei genitori con cui continuo ad allenarmi e a crescere.