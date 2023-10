Sci alpino, Marta Bassino eletta atleta dell’anno per la Fisi. Bis per la piemontese, battuta Vittozzi

Marta Bassino aggiunge un altro trofeo in questo suo magnifico 2023. La piemontese di Borgo San Dalmazzo, che nella scorsa stagione ha conquistato la medaglia d’oro nel supergigante femminile dei Mondiali di Meribel e ha chiuso terza nella classifica di Coppa del Mondo di gigante (anche grazie al successo di Sestriere), oltre a totalizzare sette podi, ha infatti vinto il premio di atleta dell’anno Fisi 2023, battendo nella votazione finale Lisa Vittozzi (biathlon) e Simone Deromedis (skicross).

Come ogni anno il premio è stato consegnato nel corso di Skipass-Modena, dopo una votazione a cui hanno partecipato tantissimi appassionati degli sport invernali (i voti in tutto sono stai oltre 90.000). Si tratta di un riconoscimento di grande valore per Marta, che nell’albo d’oro succede al duo Brignone/Goggia, regine a pari merito nel 2022. Per la nativa di Cuneo comunque non si tratta di una prima volta, visto che aveva vinto questo premio anche nel 2021.

Ricordiamo chi erano i candidati iniziali per questo ambitissimo premio: Bagnis Amedeo (skeleton/bob pista artificiale), Bassino Marta (sci alpino), Bormolini Maurizio (snowboard), Dellagiacoma Tommaso (skiroll), Deromedis Simone (freestyle), Fischnaller Dominik (slittino pista artificiale), Iori Andrea (sci d’erba), Lanthaler Evelyn (slittino pista naturale), Mocellini Simone (sci di fondo), Murada Giulia (sci alpinismo), Origone Simone (sci velocità), Sieff Annika (salto con gli sci/combinata nordica) e Lisa Vittozzi (biathlon).

Photo LiveMedia/Danilo Vigo