Sci alpino: i gigantisti si radunano a Saas Fee. Al gruppo si aggiunge Dominik Paris

Ferve la preparazione della Nazionale italiana di sci alpino in vista della Coppa del Mondo 2023-2024. Da lunedì 2 a sabato 7 ottobre non a caso la squadra dei gigantisti si ritroverà sul ghiacciaio svizzero di Saas Fee per una sessione di allenamenti di avvicinamento alla prima tappa della rassegna itinerante, pianificata a Soelden (Austria) domenica 29 ottobre.

Nello specifico il Direttore Tecnico Max Carca ha reclutato cinque atleti, nello specifico Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti e Hannes Zingerle. A questi si aggiunge anche l’icona Dominik Paris.

Completano lo staff dunque i tecnici Peter Fill, Alberto Ghidoni, Adam Peraudo e Davide Marchetti.

Ricordiamo che la prima manche della prima tappa di Coppa del Mondo si disputerà alle ore 10:00 del 29 ottobre, mentre la seconda è programmata per le ore 13:00.

