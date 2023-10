Sci alpino, i convocati dell’Italia per le discese di Zermatt-Cervinia. Dominik Paris sogna la rinascita

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 è cominciata come di consueto da Soelden (Austria) con l’opening per quanto riguarda il gigante. Se al femminile ha trionfato Lara Gut-Behrami davanti a Federica Brignone, la prova maschile è stata cancellata dopo i primi 43 concorrenti a causa del forte vento.

Nel fine settimana 11-12 novembre ci sarà l’opening anche per quanto riguarda la velocità a Zermatt-Cervinia, al confine tra Svizzera e Italia. In programma ci saranno due discese libere che saranno precedute da ben tre giorni di prove che dirameranno di fatto i convocati definitivi per le due gare.

Sarà un appuntamento inedito per la Coppa del mondo perché si tratterà per la prima volta nella storia di una gara transfrontaliera, con partenza sul versante svizzero dalla Gobba di Rollin a quota 3720 metri per gli uomini e arrivo a Laghi Cime Bianche a quota 2840 metri sul versante italiano.

Al via delle prove in programma fra mercoledì 8 a venerdì 10 novembre ci saranno Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. In gara l’Italia potrà schierare in gara fino a un massimo di otto atleti.

