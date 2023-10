Sci alpino, Federica Brignone seconda a Soelden: “Due centesimi bruciano. Gallina vecchia fa buon brodo”

Federica Brignone ha conquistato il secondo posto nel gigante di Soelden, prova che ha aperto la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra, che aveva giganteggiato nella prima manche chiudendo con mezzo secondo di vantaggio nei confronti della più immediata inseguitrice, si è dovuta inchinare per appena due centesimi al cospetto della svizzera Lara Gut e ha mancato per un sofio l’appuntamento con la vittoria.

Federica Brignone ha commentato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Due centesimi è chiaro che bruciano. Quello che mi fa più arrabbiare è la mia performance, non ho sciato come avrei potuto. Ma questo è lo sport e bisogna accettarlo. Sono contentissima di come ho iniziato la stagione, mentre lo scorso anno facevo molta fatica“.

La valdostana ha poi proseguito con una battuta: “Gallina vecchia fa buon brodo, ce lo siamo dette io e Lara Gut sul podio e ci siamo fatte una risate. Io mi auguro che arrivino giovani forti, certo che la nostra generazione è davvero molto competitiva e stiamo sciando forte da tanti anni“.

L’azzurra ha poi concluso parlando del prossimo appuntamento agonistico, ovvero la discesa di Zermatt-Cervinia: “La discesa per me non ha il significato del podio, ma mi sono preparata bene e Cervinia sarà una gara nuova per tutte e quindi potrebbero esserci opportunità interessanti. Io vado perché ci credo e vedremo i risultati”.

Foto: Lapresse