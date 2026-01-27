LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer in cerca di se stesso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Schladming, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile. La Planai di Schladming si prepara a vivere un’altra notte carica di significati, perché lo slalom gigante in programma questa sera non è soltanto una tappa iconica della Coppa del Mondo, ma rappresenta anche l’ultimo banco di prova prima dei Giochi Olimpici. In un contesto unico per atmosfera e pressione, la gara stiriana arriva in un momento chiave della stagione, quando i valori sono ormai emersi ma nulla è ancora definitivamente scritto.

Il punto di riferimento resta Marco Odermatt, leader indiscusso della classifica di specialità e padrone anche della generale. Lo svizzero ha costruito il proprio dominio con una continuità impressionante, arricchita da vittorie pesanti e piazzamenti sempre al vertice. Il successo di Adelboden ha rafforzato la sua candidatura alla sfera di cristallo del gigante, che potrebbe essere messa seriamente in cassaforte proprio sulla Planai, nonostante un tracciato e condizioni che spesso rimescolano le carte. Alle sue spalle, però, la concorrenza non manca e l’Austria punta forte su Stefan Brennsteiner, tornato pienamente competitivo dopo aver guidato a lungo la classifica. Tra i nomi più attesi ci sono anche Henrik Kristoffersen e Lucas Pinheiro Braathen, entrambi capaci di alternare acuti di altissimo livello a passaggi a vuoto, ma sempre potenzialmente pericolosi in un gigante che si corre in notturna e con temperature spesso al limite. Loïc Meillard, reduce da segnali incoraggianti nelle ultime settimane, e Marco Schwarz, vincitore stagionale e già capace di imporsi sulla Gran Risa, completano un gruppo di pretendenti che rende la gara tutt’altro che scontata.

La classifica di Coppa del Mondo di specialità racconta un equilibrio ancora aperto alle spalle di Odermatt: Brennsteiner insegue, Kristoffersen e Braathen restano in scia, mentre Schwarz prova a rilanciarsi dopo qualche difficoltà. I podi stagionali, distribuiti tra Sölden, Copper Mountain, Beaver Creek, Val d’Isère, Alta Badia e Adelboden, hanno confermato come il livello medio sia altissimo e come basti poco per scivolare fuori dai giochi.

Per la squadra azzurra, Schladming rappresenta un passaggio delicato ma anche carico di opportunità. Il nome più atteso è quello di Alex Vinatzer, che arriva alla gara con un pettorale molto favorevole e con la consapevolezza di poter essere competitivo tra le porte larghe. Il gardenese ha già dimostrato in stagione di poter stare con i migliori – come conferma il secondo posto di Beaver Creek – ma ha bisogno di ritrovare piena fiducia dopo alcune uscite e sbavature che ne hanno frenato la continuità. In ottica olimpica, Schladming è un test fondamentale, soprattutto su una pista dove la gestione del ritmo e del terreno fa la differenza.

Accanto a lui, Luca De Aliprandini cerca una prestazione solida che possa restituirgli certezze e punti utili anche in chiave pettorale, mentre Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti sono chiamati a una gara di carattere, tra orgoglio personale e prospettive future. Completano il contingente italiano Tobias Kastlunger, impegnato nella difficile rimonta dalla seconda parte della startlist e Simon Talacci. Schladming, con il suo pubblico imponente e una Planai che non perdona, è da sempre un palcoscenico che amplifica errori e successi. Questa sera, più che mai, il gigante dirà quanto i protagonisti sono pronti per l’appuntamento olimpico e chi, invece, dovrà ancora rincorrere certezze. Per qualcuno può essere una consacrazione, per altri un campanello d’allarme. Di sicuro, sarà una notte che pesa.

Prima manche alle 17.45, seconda manche alle 20.45.