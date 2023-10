Rugby, vittorie per Rovigo e Viadana nei posticipi della seconda giornata della Serie A Elite

I due posticipi della seconda giornata della Serie A Elite 2023-2024 di rugby registrano il successo interno del Viadana 1970 sul Mogliano Veneto per 29-17, con tanto di bonus offensivo, e la vittoria esterna dei campioni d’Italia del Rovigo, che passano a Parma per 19-22 contro il Colorno, che incamera il punto di bonus difensivo.

A Parma i campioni d’Italia chiudono in vantaggio il primo tempo per 9-13, ma nella ripresa il Colorno ribalta la contesa trovando il pari attorno all’ora di gioco ed il primo vantaggio al 70′, ma negli ultimi dieci minuti i piazzati di Atkins rovesciano ancora l’esito della gara.

A Viadana, invece, i padroni di casa impiegano meno di dieci minuti, tra il 20′ ed il 29′ per chiudere la gara contro il Mogliano: arrivano quattro mete una dietro l’altra che annichiliscono i veneti, portando lo score dal 3-3 al 29-3. A nulla servono le due mete marcate dagli ospiti al 40′ ed al 57′.

TABELLINI

Parma, Stadio “Sergio Lanfranchi” – domenica 15 ottobre 2023 ore 15

Serie A Elite Maschile II giornata

HBS Colorno v FEMI-CZ Rovigo 19-22 (9-13)

Marcatori: p.t. 7’ c.p. Atkins (0-3); 9’ c.p. Atkins (0-6); 14’ c.p. Hugo (3-6); 17’ m. Diederich tr. Atkins (3-13); 28’ c.p. Hugo (6-13); 38’ c.p. Hugo (9-13); s.t. 43’ c.p. Atkins (9-16); 59’ m. Fabiani tr. Hugo (16-16); 70’ c.p. Hugo (19-16); 75’ c.p. Atkins (19-19); 79’ c.p. Atkins (19-22).

HBS Colorno: Van Tonder; Ceballos, Antl (65’Pescetto), Waqanibau (53’ Del Prete), Bisegni (Cap); Hugo, Palazzani; Mbanda, Manni (58’ Broglia), Grenon (9’-15’; 20’-26’; 47’ Koffi); Van Vuren, Gutierrez (58’ Butturini); Ascari (58’ Franceschetto), Rosario (47’ Fabiani), Taddei (47’ Lovotti). All. Casellato.

FEMI-CZ Rovigo: Sperandio; Vaccari, Diederich, Uncini (73’ Dogliani), Sarto; Atkins, Chillon (67’ Boscolo); Casado Sandri, Cosi (67’ Lubian), Sironi (59’ Meggiato); Ferro (Cap) (59’ Munro), Steolo; Swanepoel (52’-75’ Pomaro), Giulian (52’ Ferraro), Leccioli (67’ Della Sala). All. Lodi.

Arb.: Franco Rosella (Colleferro), AA1: Alex Frasson, AA2: Lorenzo Sacchetto, 4° uomo: Francesco Pier’Antoni, TMO: Giuseppe Vivarini.

Calciatori: Atkins (FEMI-CZ Rovigo) 6/6; Hugo (HBS Colorno) 5/5.

Note: Giornata soleggiata, 25°. Campo in perfette condizioni. 1000 spettatori presenti.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 1; Femi-CZ Rovigo 4.

Player of the match: Entienne Swanepoel (FEMI-CZ Rovigo).

Viadana, Stadio Luigi Zaffanella – Domenica 15 ottobre 2023 ore 15.30

Serie A Elite Maschile, II giornata

Rugby Viadana 1970 vs Mogliano Veneto Rugby 29-17 (29-10)

Marcatori: p.t. 6’ cp. Roger (3-0), 17’ cp. Avaca (3-3), 20’ m. Boschetti tr. Roger (10-3) m. 24’ Mignucci tr. Roger (17-3), 26’ m. Orellana tr. Roger (24-3), 29’ m. Orellana (29-3), 40’ m. Grant tr. Avaca (29-10). S.t. 57’ m. Va’eno tr. Avaca (29-17).

Rugby Viadana 1970: Morosini; Bronzini, Orellana (63’ Brisighella), Jannelli (cap), Ciofani; Roger, Baronio (58’ Gregorio); Locatelli (65’ lavorenti), Wagenpfeil (69’ Gigli), Boschetti (47’ Ruiz); Mannucci, Schinchirimini; Mignucci (53’ Oubiña) , Mistretta (53’ Fiorentini), Luccardi (53’ Gasperini). All. Pavan.

Mogliano Veneto Rugby: Peruzzo (62’ Padoan); Douglas (41’ Passerella), Dal Zilio, Va’eno, Zanandrea (48’ Ferrarin); Avaca, Battara (41’ Fabi); Grant (58’ Vianello) , Finotto, Baldino (cap); Grassi ( 41’ brevigliero), Carraro; Ceccato (47’ Gallorini), Sangiorgi (69’ Ceccato), Loper (48’ Pasqual). All. Caputo.

Arb: Vedovelli, AA1: Marli, AA2: Sergi, Quarto uomo: Imbraco, Tmo: Trentin.

Cartellini: al 56’ giallo a Roger (Rugby Viadana1970 ), al 58’ giallo a Ciofani (Rugby Viadana 1970), al 72’ giallo a Fiorentini (Rugby Viadana 1970).

Calciatori: Roger (Rugby Viadana 1970) 4/5, Avaca (Mogliano Veneto Rugby) 3/3.

Note: giornata soleggiata, 20° circa, campo in ottime condizioni, spettatori 1000.

Punti conquistati: Rugby Viadana 5, Mogliano Veneto Rugby 0.

Player of the match: Orellana Ezequiel (Rugby Viadana 1970).

RISULTATI E CLASSIFICA

Serie A Elite Maschile 23/24, II giornata

Risultati

Valorugby Emilia v Petrarca Rugby 24-24 (2-2)

Rangers Rugby Vicenza v Fiamme Oro Rugby 27-32 (1-5)

HBS Colorno v FEMI-CZ Rugby Rovigo 19-22 (1-4)

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby 29-17 (5-0)

Riposa: Rugby Lyons

Classifica

Fiamme Oro Rugby 9; Rugby Viadana 1970 7; HBS Colorno 5; Rugby Lyons*, FEMI-CZ Rovigo e Petrarca Rugby 4; Valorugby Emilia 3; Rangers Rugby Vicenza* 1; Mogliano Veneto Rugby 0. * = una partita in meno.

