Rugby, vittoria storica per il Portogallo, ma le Fiji avanzano ai quarti della Coppa del Mondo

Chiusura col botto nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2023 di rugby: nella Pool C il Portogallo trova la prima storica vittoria nella manifestazione battendo all’ultimo respiro per 23-24 le Fiji, ma gli oceanici conquistano il punto di bonus difensivo.

Punto che per gli oceanici è sufficiente per centrare la qualificazione ai quarti come seconda del raggruppamento, eliminando così l’Australia. I lusitani, al secondo grande risultato dopo il pareggio contro la Georgia, chiudono il girone al quarto posto proprio davanti ai georgiani.

Nel primo tempo l’importanza della posta in palio blocca le Fiji che, malgrado riescano a portarsi in vantaggio al 10′ grazie al piazzato di Lomani, soffrono a lungo, ed il Portogallo riesce a pareggiare, sempre dalla piazzola, con Marques, che al 38′ centra il 3-3 con cui si va al riposo.

Nella ripresa il Portogallo passa a condurre con la meta al 45′ di Storti trasformata da Marques, ma subito le Fiji rispondono con la segnatura di Botia al 48′ convertita da Lomani. Lo stesso Botia al 50′ però si becca un cartellino giallo ed i lusitani, in 15 contro 14 per 10′, vanno di nuovo in meta con Fernandes al 51′.

La conversione di Marques vale il 10-17: le Fiji a lungo, anche dopo essere tornate in parità numerica, vedono i fantasmi di una clamorosa eliminazione, ma poi ribaltano l’incontro. Al 68′ Doge sfonda e va in meta, con Lomani che firma il 17-17 e poi, con due piazzati tra il 74′ ed il 76′ porta lo score sul 23-17.

Le Fiji ormai hanno in cassaforte il biglietto per i quarti ed i lusitani firmano l’impresa: al 78′ arriva la meta di Rodrigo, Marques spedisce l’ovale in mezzo ai pali col tentativo di trasformazione e sigla il 23-24. In campo è festa per tutti: il Portogallo vince, le Fiji sono ai quarti. Solo l’Australia, eliminata, non festeggia.

