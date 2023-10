Repubblica Ceca-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio a 5: programma, orario, tv, streaming

Repubblica Ceca-Italia: qualificazioni ai Mondiali 2024 di calcio a 5. Dopo la partita pazzesca di Policoro, vinta 6-5 dagli azzurri allo scadere grazie alla magia di Calderolli, è il momento del return match.

Questa volta gli uomini di Bellarte saranno attesi da una prova in trasferta, con gli azzurri che voleranno sino a Plzen per cercare di mettere a referto altri tre punti preziosissimi nell’ottica della classifica del Girone D dell’Elite Round, che vede Musumeci e compagni a 6 punti dopo tre gare andate in archivio.

Un appuntamento da non fallire per cercare di dare continuità a quanto di buono si è visto, sempre con l’obiettivo qualificazione – o almeno playoff – in mente.

La partita tra Repubblica Ceca e Italia, valida per la quarta giornata del Gruppo D dell’Elite Round delle qualificazioni mondiali alla rassegna in Uzbekistan 2024, dovrebbe essere trasmessa in diretta streaming dal sito ufficiale della FIGC. OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

CALENDARIO REPUBBLICA CECA-ITALIA CALCIO A 5

Mercoledì 11 ottobre

Ore 19.10 Repubblica Ceca-Italia: quarta giornata dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2024

PROGRAMMA ITALIA-REPUBBLICA CECA CALCIO A 5: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: sito ufficiale della FIGC.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Credit: Divisione Calcio a 5