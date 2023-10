Rugby, sarà Fiamme Oro-Valorugby il big match della prima giornata della Serie A Elite

Prende il via questo weekend la Serie A Elite, la nuova nominazione del massimo campionato italiano di rugby. Ridotto a nove squadre (saranno 8 dalla prossima stagione), il torneo vede Rovigo campione in carica, mentre nella corsa allo scudetto con i rossoblù sono favoriti Petrarca Padova e Valorugby Emilia.

La prima giornata è caratterizzata subito da un big match, con le Fiamme Oro che ospitano proprio gli emiliani. La squadra della Polizia di Stato è tra gli outsider di lusso nella corsa al titolo e metteranno subito a dura prova il Valorugby. Interessante anche la trasferta di un’altra outsider, cioè il Colorno, che va a far visita a un Mogliano ambizioso e che deve dimostrare di poter puntare ai playoff.

Impegni casalinghi, invece, per le due altre favorite al titolo. I campioni in carica del Rovigo ospitano i Lyons Piacenza, capaci l’anno scorso di un paio di risultati a sorpresa e che vorranno dimostrare di non dover lottare solo per la salvezza. Il Petrarca Padova, infine, ospita il Viadana, altra formazione di grande tradizione e che punta ai playoff.

SERIE A ELITE – PRIMA GIORNATA

Femi-CZ Rovigo – Sitav Lyons

Petrarca Padova – Viadana 1970

Mogliano Veneto – HBS Colorno

Fiamme Oro Roma – Valorugby Emilia

Riposa: Rangers Vicenza

Foto: Alfio Guarise – LPS