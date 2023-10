Rugby, Petrarca-Fiamme Oro è il big match della terza giornata della Serie A Elite. Rovigo a Viadana

Il programma della terza giornata della Serie A Elite 2023-2024 di rugby viene spalmato su due giorni: i primi due incontri si disputeranno sabato 21, mentre gli altri due sono in programma domenica 22. In questo turno riposerà il Mogliano Veneto, fanalino di coda a quota zero dopo i primi due match.

Il programma del turno sarà aperto sabato alle 15.30 dalla sfida tra le due squadre che hanno già osservato il turno di riposo, i Lyons ed i neopromossi Rangers Vicenza, mentre alle ore 16.00 si disputerà l’interessante sfida tra Valorugby Emilia e Colorno.

I match di domenica 22, previsti in contemporanea alle ore 15.30, vedono in un caso i campioni d’Italia del Rovigo far visita al Viadana, mentre nel big match di giornata il Petrarca, che non ha ancora vinto in questo avvio di stagione, ospiterà le Fiamme Oro, in testa alla classifica.

PROGRAMMA E CLASSIFICA

Serie A Elite Maschile 23/24, III giornata

Programma

21/10/2023 15:30 ASD RUGBY LYONS-RUGBY VICENZA ASD

21/10/2023 16:00 VALORUGBY EMILIA SSD ARL-RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD

22/10/2023 15:30 RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL-RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD

22/10/2023 15:30 RUGBY PETRARCA SRL S.D.-G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA

Riposa: MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L.

Classifica

Fiamme Oro Rugby 9; Rugby Viadana 1970 7; HBS Colorno 5; Rugby Lyons*, FEMI-CZ Rovigo e Petrarca Rugby 4; Valorugby Emilia 3; Rangers Rugby Vicenza* 1; Mogliano Veneto Rugby 0. * = una partita in meno.

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise