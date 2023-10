Rugby femminile, l’Italia batte il Sudafrica per 36-18! Le azzurre centrano la permanenza nel WXV 2 e guadagnano una posizione nel ranking!

La Nazionale italiana di rugby femminile batte il Sudafrica per 36-18 all’Athlone Sports Stadium di Cape Town (Sudafrica) nella seconda giornata della prima edizione della seconda divisione del World Rugby Women’s XV: l’Italia marca 5 mete, conquista il punto di bonus offensivo ed ottiene la matematica permanenza nella divisione cadetta anche per il 2024.

Inoltre, in virtù della sconfitta per 14-24 degli USA contro la Scozia, le azzurre scavalcano le statunitense al settimo posto del ranking mondiale: nella classifica generale del WXV 2, invece, Italia e Scozia guidano a quota 10, davanti agli USA, fermi a 5. Samoa e Giappone, in campo domani, sono appaiate a quota 1, mentre il Sudafrica resta a zero.

Nel primo tempo le azzurre sbloccano subito la contesa con la meta al 4′ di Ostuni Minuzzi convertita da Capomaggi, ma il Sudafrica impatta al 9′ con la marcatura di Latsha trasformata da Jansen van Rensburg. L’Italia torna subito in vantaggio con la meta di Muzzo al 12′ trasformata da Capomaggi, poi, complice il cartellino giallo rimediato al 17′ da Grain, allunga al 24′ con la marcatura non convertita di Ranuccini. Botta e risposta dalla piazzola tra Jansen van Rensburg (28′) e Capomaggi (36′), così si va al riposo sul 22-10 per le azzurre.

Nella ripresa il Sudafrica accorcia col piazzato di Jansen van Rensburg al 48′, ma al 50′ il cartellino rosso ricevuto da Hele al 50′ lascia le padrone di casa in 14 contro 15 per l’ultima mezz’ora. Le azzurre capitalizzano subito il vantaggio, con la meta di Vecchini al 51′, poi trasformata da Capomaggi, che vale il punto di bonus offensivo. Il Sudafrica al 58′ trova la marcatura non convertita di Dolf, ma l’Italia risponde con la meta di D’Incà al 74′, trasformata da Capomaggi, che fissa lo score sul definitivo 36-18.

Foto: LaPresse