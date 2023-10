Basket femminile, Schio fa visita a Sassari nell’anticipo della 4a giornata di Serie A. Sfide casalinghe per Virtus Bologna e Venezia

Proseguirà in questo fine settimana la Serie A 2023-2024 di basket femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno i sei incontri validi per la quarta giornata e sicuramente le emozioni non mancheranno.

Si comincerà domani alle ore 19:00 con l’anticipo tra Sassari e Schio (unica partita del sabato). Qui la squadra veneta, reduce dalla sconfitta in Eurolega contro il DVTK, partirà nettamente favorita e cercherà di conquistare il terzo successo in campionato, per agganciare, almeno per una notte, Venezia e Virtus Bologna, attualmente prime a punteggio pieno.

Passando alla domenica, alle ore 15:00 scenderà in campo la Virtus Bologna, che affronterà in casa l’E-Work Faenza. In questo incontro le ragazze di Pierre Vincent non dovrebbero avere grossi problemi a vincere, ma guai a sottovalutare le avversarie, che giocheranno con il morale alto dopo la vittoria di settimana scorsa (la prima in questo campionato) contro Sanga Milano.

Tutte le altre partite si disputeranno domenica alle 18:00. La Reyer Venezia se la vedrà in casa con il Sanga Milano, in un match che sembra già deciso in partenza in favore della squadra veneta. Il Sesto San Giovanni (record 2-1) affronterà in casa il San Martino di Lupari (attualmente terzo con 2-0) e partirà favorito per conquistare un successo che vorrebbe dire sorpassare le avversarie in classifica.

Campobasso sfiderà Ragusa (attualmente nei bassifondi della classifica con un record di 0-2) in una sfida che si preannuncia molto equilibrato e, infine, l’Oxygen Roma e Battipaglia si affronteranno in un match che sarà utile in chiave salvezza.

