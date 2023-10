Rugby: nell’anticipo di Serie A Elite successo di misura per il Viadana sui Lions

Andato in scena oggi l’anticipo della quarta giornata della Serie A Elite maschile di rugby. A Piacenza successo di misura per il Viadana che espugna il campo dei Lions, imponendosi per 15-13. I padroni di casa hanno provato la rimonta fino all’ultimo, affidandosi al piede di Chico, sono arrivati sul -2 ma non sono riusciti a completare il sorpasso.

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 28 ottobre 2023

Serie A Elite Maschile – IV giornata

Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 1970 13 – 15 (7-10)

Marcatori: p.t. 16’ cp Madero (0-3), 27’ m Minervino tr Del Bono (7-3), 33’ m Luccardi tr Madero (7-10); s.t. 46’ m Ciardullo (7-15), 61’ cp Chico (10-15), 72’ cp Chico (13-15).

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina (54’ Fontana), Cuminetti, Paz, Bruno (CAP); Del Bono (49’ Chico), Via A.; Mannelli (59’ Cemicetti), Cissè; Bance (49’ Petillo), Janse Van Rensburg, Pisicchio; Tripodo (64’ Morosi), Cocchiaro (51’ Acosta), Minervino (80’ De Rossi);

All. Urdaneta

Rugby Viadana 1970: Sauze; Ciardullo, Morosini (75’ Jannelli), Farias, Bronzini; Madero, Baronio (65’ Di Chio); Ruiz (50’ Catalano); Locatelli (CAP), Boschetti (65’ Mannucci), Schinchirimini, Lavorenti; Mignucci, Luccardi (65’ Dorronsoro), Mistretta (59’ Fiorentini)

All. Pavan

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1: Alex Frasson (Treviso) AA2: Filippo Vinci (Mantova)

Quarto Uomo: Lorenzo Sacchetti (Roma)

TMO: Stefano Pennè (Milano)

Cartellini: 26’ giallo a Ruiz (Rugby Viadana 1970), 38’ giallo a Via A. (Sitav Rugby Lyons), 59’ giallo a Acosta (Sitav Rugby Lyons), 59’ giallo a Lavorenti (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Del Bono 1/1 (Sitav Rugby Lyons), Chico 2/2 (Sitav Rugby Lyons), Madero 2/3 (Rugby Viadana 1970)

Note: Giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni. Spettatori 950 circa.

Player of the Match: Josè Chico (Sitav Rugby Lyons)

RISULTATI E CLASSIFICA

Sitav Lions Piacenza v Rugby Viadana 1970 13-15 (1-4)

Mogliano Veneto Rugby v Valorugby Emilia (sabato 4 novembre, ore 14.30)

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno (domenica 5 novembre, ore 14.30)

Rangers Vicenza v Petrarca Rugby (domenica 5 novembre, ore 14.30)

Riposa: Femi-CZ Rovigo

Classifica: Rugby Viadana 1970** punti 11; Fiamme Oro Rugby e Sitav Lyons Piacenza punti 10; Petrarca Rugby,e HBS Colorno 9; Femi-CZ Rovigo 8; Rugby Viadana 7; Valorugby Emilia 4; Rangers Vicenza* 1; Mogliano Veneto Rugby* 0

*una in meno

**una in più

Foto: LPS