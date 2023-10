Rugby, la Francia ai raggi X verso l’Italia. Anche senza Dupont resta una corazzata

Dentro o fuori, con tutti i pronostici contro. L’Italia di Kieran Crowley scenderà in campo venerdì sera a Lione contro la Francia in un match che vale l’accesso ai quarti di finale della Rugby World Cup 2023. Una sfida difficilissima, dopo il pesante 96-17 contro gli All Blacks, contro una corazzata che nonostante due assenze di peso resta tra le favorite per il titolo.

I Bleus si sono presentati alla Rugby World Cup in casa privi del mediano d’apertura Romain Ntamack, fenomeno unico ma dal fisico fragile. A peggiorare le cose, durante il match dominato contro la Namibia si è infortunato al volto anche il mediano di mischia Antoine Dupont, probabilmente il miglior giocatore al mondo oggi, che resterà fuori almeno fino ai quarti di finale. Insomma, la Francia è senza la mediana titolare, ma attenzione perché le alternative sono di qualità. A numero 9 la prima alternativa è Baptiste Couilloud, mentre per apertura la maglia numero 10 è diventata di Matthieu Jalibert.

Guardando alla mischia, invece, Fabien Galthié ha un numero di infiniti campioni d’esperienza a disposizione e che metteranno sotto forte pressione il pack azzurro. Da Uini Atonio a Cyril Baille, passando per Romain Taofifenua, Charles Ollivon e Anthony Jelonch – solo per citarne alcuni – il talento e il peso in mischia chiusa, ma anche in gioco aperto può fare la differenza.

E quando l’ovale passa dalla mischia, attraverso la mediana e arriva nella trequarti, allora sono guai. Anche qui, infatti, il talento transalpino è incredibile, con giocatori che possono colpire in ogni momento. In campo da subito, ma anche dalla panchina. Un triangolo allargato formato da Damian Penaud, Gabin Villière e Thomas Ramos è devastante, ma attenzione all’esperto Gaël Fickou a centro, mentre dalla panchina possono entrare i giovani talenti Melvyn Jaminet e Louis Bielle-Biarrey a chiudere i giochi.

FRANCIA – convocati

Avanti: Pierre Bourgarit, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Dorian Aldegheri, Uini Atonio, Cyril Baille, Sipili Falatea, Jean-Baptiste Gros, Reda Wardi, Thibaud Flament, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Cameron Woki, Grégory Alldritt, Paul Boudehent, François Cros, Sekou Macalou, Charles Ollivon, Anthony Jelonch

Trequarti: Baptiste Couilloud, Antoine Dupont, Maxime Lucu, Antoine Hastoy, Matthieu Jalibert, Jonathan Danty, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Arthur Vincent, Louis Bielle-Biarrey, Damian Penaud, Gabin Villière, Melvyn Jaminet, Thomas Ramos

Foto: LaPresse