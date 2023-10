Rugby, la Benetton Treviso lotta e allo scadere espugna Cardiff con un calcio di Umaga

È partita ufficialmente la nuova stagione della United Rugby Championship e nel tardo pomeriggio di oggi ha fatto il suo esordio la Benetton Treviso, impegnata sul campo del Cardiff. Una sfida subito importante per i veneti, per testare le proprie aspettative per una stagione dove vogliono essere protagonisti. Ecco come è andata.

Avvio con qualche errore di troppo da entrambe le parti e match che fatica a decollare nei primi minuti. Prima fiammata al 5’, con la Benetton che con due corse guadagna qualche decina di metri, ma poi c’è un velo e occasione persa. Grande equilibrio, dunque, a Cardiff, con molto gioco al piede a cercare di guadagnare territorio. È, però, sempre la Benetton a essere più pericolosa e al 10’ conquista una buona punizione e Jacob Umaga va sulla piazzola e vantaggio Treviso sul 3-0. Fatica Cardiff a guadagnare metri palla in mano e trova solo con un fallo una touche in attacco. Benetton troppo fallosa, altra touche sui 5 metri, altro fallo e sulla seguente azione sfonda con Belcher e Cardiff avanti 7-3.

Fatica, ora, la Benetton a reggere l’urto del gallesi, i veneti sono molto fallosi e concedono spazio e possessi ai padroni di casa. Così all’ennesimo attacco di Cardiff arriva la meta di Carre che vale il 14-3. Insistono i gallesi, soffre Treviso che non riesce a uscire dalla sua metà campo e quando perde malamente un ovale nei propri 22 Cardiff dà spettacolo con tre passaggi veloci e alla fine è Bevan a tuffarsi per il 19-3. Quando sembra che Treviso possa crollare, ecco che la squadra di Bortolami ritrova concretezza, si porta in attacco e al 36’ è Lucchesi che con la maul sfonda e accorcia sul 19-10. Prima dello scadere prende un palo con de Beer e il primo tempo si chiude così.

Prova a chiudere il gap a inizio ripresa la Benetton Treviso e dopo sette minuti Jacob Umaga riporta sotto break i veneti dalla piazzola per il 19-13. Insiste Treviso, va vicinissimo alla meta ma Mendy non riesce a schiacciare in meta e commette avanti. Poco dopo errore anche di Umaga dalla piazzola e nulla di fatto. All’ora di gioco non sbaglia, invece de Beer e Cardiff che torna sopra break sul 22-13. Spinge Treviso, che vuole riaprire i giochi, e al 65’ un pallone vagante viene preso da Albornoz che si invola e match completamente riaperto sul 22-20. Prova a spingere Treviso per trovare la vittoria, ma regge l’urto il Cardiff, difende bene e ferma ogni tentativo di arrivare in zona punti. A due minuti dalla fine bruttissimo placcaggio gallese su Simone Ferrari, con un violento scontro testa contro testa e cartellino rosso per Parker. Va sulla piazzola dalla distanza Jacob Umaga e sorpasso Treviso sul 23-22 a meno di un minuto dalla fine. Conquista palla Treviso, controlla e poi a tempo scaduto calcia in touche e vince.

Foto: LPS