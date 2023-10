Calcio, l’Inter sconfigge il Torino per 3-0 e sale momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A

Vittoria importate per l’Inter nella nona giornata della Serie A 2023/2024 di calcio. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, i ragazzi di Simone Inzaghi faticano nel primo tempo contro il Torino, ma poi cambiano marcia nel secondo parziale e trovano il successo per 3-0 grazie alle reti di Marcus Thuram (al 59′), Lautaro Martinez (al 67′) e (al 90+3′ su rigore). Con questo risultato l’Inter sale momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa di capire come finirà il match di domani del Milan (i rossoneri sfideranno la Juventus alle ore 20:45).

L’inizio di partita non regala grandi emozioni: le due squadre si studiano e si va avanti per parecchi minuti senza azioni degne di nota. Poi al 29′ Calhanoglu accende il suo talento e mette paura agli avversari con una sua punizione insidiosa dalla trequarti. Il Torino non si intimorisce e risponde subito con Seck: il numero 23 dei granata calcia verso la porta con un bel sinistro a giro, ma Sommer è bravo a dire di no. Il portiere dell’Inter è poi bravo anche al 44′, quando blocca con decisione un colpo di testa di Pellegri. Poco dopo l’arbitro fischia per due volte e manda dunque le due squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Dopo l’intervallo il Torino si fa subito vedere con una botta dalla trequarti di Ricci. Due minuti più tardi, arriva una brutta notizia per i granata: Schuurs subisce un grave infortunio per via di un brutto appoggio dopo un contatto per Barella e il Torino resta dunque senza uno dei giocatori più importanti della squadra. Fatto il cambio Sazonov-Schuurs, si ricomincia a giocare e, dopo un triplo cambio di Inzaghi, l’Inter trova la rete dell’1-0 con Thuram (59′), che è bravo a segnare dopo un’ottima giocata del subentrato Dumfries. La rete carica i nerazzurri, che al 67′ trova il raddoppio con Lautaro, che è cinico sul secondo palo in seguito a una spizzata di Acerbi su corner di Calhanoglu.

Il 2-0 mette a terra il Torino, che da lì in poi non riesce più a rendersi pericoloso e nel frattempo lascia sempre più spazio all’Inter. La conseguenza è il 3-0 su rigore di Calhanoglu al 90+5′, dopo un fallo in area di Ilic su Mkhitaryan. Passano poi pochi attimi e l’arbitro fischia per tre volte, decretando la fine della partita.

Foto: LaPresse