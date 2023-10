Rugby, il Valorugby esonera Roberto Manghi. Salta la prima panchina nella Serie A Elite

Esonero con il botto nel massimo campionato italiano di rugby, dove da ieri non è più capoallenatore del Valorugby Emilia Roberto Manghi. Un esonero col botto perché gli emiliani sono tra i candidati per il titolo e perché Manghi era alla guida della squadra ormai da cinque anni e dopo aver raggiunto le semifinali negli ultimi due anni.

“Riteniamo che sia arrivato il momento di aprire una nuova fase che getti le basi per un’ulteriore crescita del rugby e Reggio Emilia” le parole del presidente del club Enrico Grassi, con Manghi che oltre a non essere più il capo allenatore è stato sollevato anche dall’incarico di direttore tecnico. Al suo posto in panchina siederanno Jorge Federico Puerari e Guido Randisi.

Un esonero figlio di un avvio di campionato non certo facile per il Valorugby, che ha affrontato tre dirette concorrenti per i playoff, portando a casa due sconfitte contro le Fiamme Oro Roma e il Colorno e un pareggio contro il Petrarca Padova. Troppo poco per le ambizioni di Grassi e, dunque, ecco che la scelta è stata quella di esonerare il tecnico.

Nativo di Parma, Manghi è stato giocatore dal 1976 al 2000, gravitando sempre tra i club di Parma e Reggio Emilia. Ancora da giocatore, nel 1994, ha iniziato l’attività di allenatore proprio a Reggio Emilia, per poi allenare le giovanili di Gran Parma e Amatori Parma, prima di tornare a Reggio Emilia nel 2015, dopo aver coperto anche il ruolo di direttore sportivo alle Zebre.

Foto: Carlo Cappuccitti – LPS