Rugby, il Rovigo campione d’Italia cade in casa contro i Lyons! Colorno ribalta Mogliano nella Serie A Elite

La prima grossa impresa della Serie A Elite 2023-2024 di rugby la regalano i Lyons, che espugnano lo Stadio Mario Battaglini di Rovigo, battendo a domicilio i campioni d’Italia per 6-19, mentre nell’altro match della 1a giornata il Colorno ribalta nella ripresa il match del Quaggia di Mogliano Veneto e vince in trasferta per 10-18.

Il Mogliano parte bene contro il Colorno e chiude la prima frazione in vantaggio per 10-0 grazie ad una meta trasformata ed un calcio, ma nella ripresa gli ospiti dapprima accorciano con una meta non trasformata e poi, nel giro di 8 minuti, tra il 68′ ed il 76′, ribaltano il match con una meta trasformata e due calci per il 10-18 finale.

Cade in casa il Rovigo campione d’Italia in carica al cospetto dei Lyons: gli ospiti volano sullo 0-12 nei primi 9′ con due mete (una trasformata), poi i padroni di casa si sbloccano dalla piazzola, mentre nella ripresa accorciano ancora su piazzato, ma dopo un’ora di gioca i Lyons vanno ancora in meta e difendono il 6-19 fino alla fine.

TABELLINI

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – domenica 8 ottobre 2023

MOGLIANO VENETO RUGBY v HBS COLORNO 10-18 (10-0)

Marcatori: pt. 13′ m. Va’eno, tr. Ferrarin(7-0); 38′ cp. Ferrarin (10-0). st. 49′ m. Leaupepe (10-5); 68′ m. Palazzani, tr. Hugo (10-12); 74′ cp. Hugo (10-15); 76′ cp. Hugo (10-18).

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Zanandrea (61′ Russi), Va’Eno (69′ Favaretto), Zanatta (45′ Vanzella), Dal zilio; Ferrarin, Battara (70′ Lubiato); Grant, Finotto, Baldino (Cap.); Carraro, Grassi (51′ Brevigliero); Ceccato (69′ Pasqual), Sangiorgi (69′ Gentile), Losper (69′ Spironello). All.: Marco Caputo.

HBS Colorno: Van Tonder; Leaupepe, Bisegni (Cap.)(63′ Pescetto), Antl, Ceballos; Hugo, Del Prete (45′ Palazzani); Koffi (63′ Broglia), Mbandà, Popescu (50′ Manni); Gutierrez (60′ Butturini), Van Vuren; Leso (21′ Ascari ), Fabiani (60′ Rosario), Lovotti (60′ Taddei). All: Umberto Casellato.

Arb. Lauren Jenner. AA1 Filippo Russo, AA2 Federico Boraso. Quarto Uomo: Lorenzo Sacchetto. TMO: Emanuele Tomò.

Cartellini: 30′ giallo Grant (Mogliano Veneto Rugby).

Calciatori: Ferrarin 2/4; Avaca 0/1 (Mogliano Veneto Rugby); Hugo 3/4 (HBS Colorno).

Note: Pomeriggio sereno, temperatura 20° C., terreno di gioco in ottime condizioni, spettatori circa 800. Osservato un minuto di silenzio in memoria del Presidente del Rugby Paese Giampaolo Pavin e per le vittime dell’incidente stradale di Mestre. Mogliano ha giocato con il lutto al braccio anche per ricordare la scomparsa del papà del dirigente biancoblù Pierluigi De Lazzari e della mamma del giocatore Michael Va’Eno.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 0; HBS Colorno 4.

Player of the Match: Hugo (HBS Colorno).

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – domenica 8 ottobre 2023

FEMI-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons 6-19 (3-12)

Marcatori: p.t. 1′ m. Bruno (0-5), 9′ m. Via A. tr. Zaridze (0-12), 20′ c.p. Atkins (3-12); s.t. 44′ c.p. Atkins (6-12), 61′ m. Biffi tr. Zaridze (6-19).

FEMI-CZ Rovigo: Sperandio; Sarto, Moscardi (63′ Vaccari), Uncini (77′ Elettri), Bacchetti; Atkins, Chillon (63′ Visentin); Cosi, Sironi, Meggiato (57′ Casado Sandri); Ferro (cap), Steolo (71′ Munro); Swanepoel (57′ Walsh), Giulian (60′ Ferraro), Quaglio (60′ Leccioli). All. Lodi.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Rodina (71′ Via G.), Paz, Zaridze, Bruno (cap); Del Bono (52′ Cuminetti), Via A; Portillo, Mannelli (57′ Bance), Janse Van Rensburg; Pisicchio (56′ Cemicetti), Salvetti (75′ Cissè); Tripodo (55′ Morosi), Cocchiaro (48′ Acosta), Minervino (77′ De Rossi). All. Urdaneta.

Arb. Federico Vedovelli. AA1 Alex Frasson, AA2 Giona Righetti. Quarto Uomo: Filippo Vinci. TMO: Giuseppe Vivarini.

Cartellini: 52′ giallo a Paz (Rugby Lyons 1963), 70′ giallo a Bruno (Rugby Lyons 1963).

Calciatori: Atkins (FEMI-CZ Rovigo) 2/3 ; Zaridze (Sitav Rugby Lyons) 1/2.

Note: Campo in buone condizioni, circa 23°, presenti allo Stadio circa 1300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 0, Sitav Rugby Lyons 4.

Player of the Match: Santiago Portillo (Rugby Lyons 1963).

RISULTATI E CLASSIFICA

Serie A Elite Maschile 23/24, I Giornata

7/10/23, ore 15.30, Diretta streaming DAZN

Roma, Caserma Stefano Gelsomini

Fiamme Oro – Valorugby Emilia 24-20 (4-1)

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

Padova, Centro Geremia

Petrarca Rugby – Rugby Viadana 1970 27-27 (2-2)

Arb. Clara Munarini (Parma)

8/10/23 – ore 15.30 – Diretta streaming DAZN

Mogliano, Campo Maurizio Quaggia

Mogliano Veneto Rugby – HBS Colorno 10-18 (0-4)

Arb. Jenner Lauren (Treviso)

8/10/23 – ore 19.00 – Diretta in chiaro RAI Sport, in streaming DAZN

Rovigo, Stadio Mario Battaglini

Femi-CZ Rugby Rovigo – Sitav Rugby Lyons 6-19 (0-4)

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

Riposa: Rangers Vicenza

Classifica: Sitav Rugby Lyons 4, HBS Colorno 4, Fiamme Oro 4, Petrarca Rugby 2, Rugby Viadana 1970 2, Valorugby Emilia 1, Rangers Vicenza* 0, Mogliano Veneto Rugby 0, Femi-CZ Rugby Rovigo 0. * = una partita in meno.

