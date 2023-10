Rugby femminile, approdano in semifinale di Coppa Conference anche Capitolina, CUS Milano e Villorba

In attesa del via della Serie A élite, prosegue la Coppa Conference 2023-2024 di rugby femminile, con le ultime tre gare di ritorno del turno di qualificazione: Capitolina, CUS Milano e Villorba raggiungono il CUS Torino in semifinale.

Dopo il pareggio della gara d’andata, l’Unione Rugby Capitolina supera il Neapolis Campania Felix con un netto 28-0 e passa il turno, mentre il CUS Milano bissa il successo della prima sfida e batte ancora il Rugby Colorno, sconfitto questa volta per 29-12, infine il Villorba ribalta l’esito del primo match perso per 12-17 contro il Benetton Treviso vincendo quest’oggi per 26-0 e superando così il turno.

Le quattro vincenti del turno di qualificazione avranno accesso alle semifinali, cui seguirà la finale per l’assegnazione del trofeo, mentre le quattro perdenti parteciperanno al Trofeo Plate. Sia le semifinali della Coppa Conference che quelle del Trofeo Plate si giocheranno con gare di andata e ritorno, mentre entrambe le finali si disputeranno in gara secca.

CALENDARIO COPPA CONFERENCE

Turno di qualificazione

Andata

Domenica 8 ottobre

Rugby Parabiago-CUS Torino 5-84

Domenica 15 ottobre

Neapolis Campania Felix-Unione Rugby Capitolina 12-12

Rugby Colorno-CUS Milano 12-15

Benetton Rugby Treviso-Villorba Rugby 17-12

Ritorno

Domenica 15 ottobre

CUS Torino-Rugby Parabiago 68-0

Domenica 29 ottobre

Unione Rugby Capitolina-Neapolis Campania Felix 28-0

CUS Milano-Rugby Colorno 29-12

Villorba Rugby-Benetton Rugby Treviso 26-0

Foto: LiveMedia/Alfio Guarise