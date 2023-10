Rugby femminile, l’Italia batte gli Stati Uniti per 30-8 ma il WXV 2 va alla Scozia

La Nazionale italiana di rugby femminile batte gli Stati Uniti per 30-8 all’Athlone Sports Stadium di Cape Town (Sudafrica) nell’incontro valido per la terza ed ultima giornata della prima edizione della seconda divisione del World Rugby Women’s XV 2023: l’Italia marca 5 mete, conquista il punto di bonus offensivo ma chiude al secondo posto nella divisione cadetta. Sebbene Scozia ed Italia siano appaiate in testa a quota 15, la differenza punti premia le scozzesi (+55 contro +53). Le azzurre si consolano puntellando il settimo posto del ranking mondiale grazie agli 1.37 punti conquistati oggi.

Nel primo tempo a sbloccare il risultato sono gli Stati Uniti, che passano a condurre al quarto d’ora grazie al piazzato di Cantorna, ma l’Italia continua ad avere supremazia nel possesso dell’ovale e nella parte finale della frazione raccoglie i frutti: al 28′ va in meta Duca, con Sillari che converte per il 7-3, mentre al 39′ arriva la marcatura di Ostuni Minuzzi, ma Sillari non converte e si va così al riposo sul 12-3.

La ripresa inizia sulla stessa falsariga del finale della prima frazione e l’Italia allunga ancora grazie alla meta di Stefan al 44′, ma Sillari non converte e si resta sul 17-3. Gli Stati Uniti si scuotono ed accorciano con la meta non trasformata di Brody al 46′, ma D’Incà al 52′ regala alle azzurre il punto di bonus offensivo con la marcatura non convertita che vale il 22-8. La spinta italiana è inarrestabile ed al 59′ è Giordano ad andare in meta: Sillari non trova la trasformazione e lo score recita 27-8. Al 63′, però, la stessa Sillari si riscatta andando a segno dalla piazzola, ma l’Italia nel quarto d’ora abbondante conclusivo non riesce a trovare gli altri 3 punti necessari per scavalcare la Scozia in classifica e così le azzurre chiudono secondo vincendo la sfida odierna per 30-8.

