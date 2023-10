Rublev mette paura a Sinner: perché con 4° o 5° posto cambierebbe tutto alle ATP Finals (e agli Australian Open)

La finale del Rolex Shanghai Masters 2023 di tennis vedrà opposti il polacco Hubert Hurkacz ed il russo Andrey Rublev, con quest’ultimo che in caso di successo scavalcherebbe l’azzurro Jannik Sinner al quarto posto del ranking ATP e lo avvicinerebbe nella Race ATP, dove l’azzurro è sempre quarto.

Jannik Sinner si trova saldamente al quarto posto della Race to Turin, che determinerà gli otto qualificati alle ATP Finals: l’azzurro vanta 670 punti di margine sul quinto classificato, il russo Andrey Rublev, il quale però domani potrebbe portarsi a -270.

Restare in quarta posizione nella Race ATP porterebbe l’azzurro ad essere in seconda fascia alle Finals, evitando così nella fase a gironi il russo Daniil Medvedev, e risultando, almeno sulla carta, il secondo favorito del proprio raggruppamento alle spalle di uno tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

In terza fascia, al momento, ci sarebbero il russo Andrey Rublev, quinto, e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, sesto, ma ad insidiare il greco c’è il tedesco Alexander Zverev, settimo e dunque in quarta fascia con il danese Holger Rune, ottavo con un discreto margine sullo statunitense Taylor Fritz, nono.

Perdere una posizione nella Race ATP (anche fossero due la sostanza non cambierebbe), farebbe scivolare Sinner in terza fascia, con la possibilità di avere nel proprio girone il russo Daniil Medvedev in luogo dell’ellenico Stefanos Tsitsipas. In entrambi i casi l’azzurro potrebbe comunque pescare il russo Andrey Rublev.

SITUAZIONE RACE ATP LIVE AL 14 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 8945

2 Carlos Alcaraz 8445

3 Daniil Medvedev 6935

4 Jannik Sinner 4945

5 Andrey Rublev 4275 (può arrivare a 4675)

6 Stefanos Tsitsipas 3615

7 Alexander Zverev 3415

8 Holger Rune 3110

—————————-

9 Taylor Fritz 2965

10 Casper Ruud 2795

11 Tommy Paul 2525

12 Alex de Minaur 2515

13 Hubert Hurkacz 2375 (può arrivare a 2775)

Guardando invece al Ranking ATP, l’effetto della perdita del quarto posto si andrebbe a ripercuotere molto più in là nel tempo, con la determinazione delle teste di serie degli Australian Open 2024: restando quarto Sinner eviterebbe fino alle semifinali uno tra Djokovic ed Alcaraz e fino alla finale il tennista tra i due appena citati che andrebbe a finire dall’altro lato del tabellone assieme al russo Daniil Medvedev.

Qualora Sinner, invece, dovesse trovarsi in una posizione tra la quinta e l’ottava alla vigilia del prossimo torneo dello Slam, allora andrebbe ad incrociare uno dei primi quattro del ranking ATP, almeno in linea teorica, già nei quarti di finale. Questo discorso appare però al momento molto prematuro, dato che ci sono 3250 punti ancora in palio in questa stagione più tutti gli altri a disposizione nei tornei di gennaio 2024.

RANKING ATP LIVE 14 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 11045

2 Carlos Alcaraz 8805

3 Daniil Medvedev 7355

4 Jannik Sinner 4955

5 Andrey Rublev 4765 (può arrivare a 5165)

6 Holger Rune 4650

7 Stefanos Tsitsipas 4360

8 Casper Ruud 3685

9 Alexander Zverev 3460

10 Taylor Fritz 3410

11 Tommy Paul 2705

12 Alex de Minaur 2650

13 Hubert Hurkacz 2500 (può arrivare a 2900)

