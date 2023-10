ATP Shanghai, Sinner deve sperare in Hurkacz per evitare di perdere un posto in classifica

Jannik Sinner si trova saldamente al quarto posto della Race to Turin, che determinerà gli otto qualificati alle ATP Finals: l’azzurro vanta 670 punti di margine sul quinto classificato, il russo Andrey Rublev, il quale però è in finale a Shanghai e potrebbe avvicinarsi all’azzurro, portandosi a -270, ma non superarlo.

Diverso è il discorso, invece, nel ranking ATP, dove Rublev, in caso di vittoria contro Hurkacz nell’ultimo atto del penultimo Masters 1000 stagionale, scavalcherebbe Sinner, trovandosi, dopo la vittoria odierna, a -190 da Sinner, portandosi dunque +210 in caso di successo finale, salendo così al quarto posto in classifica (best ranking).

Tale differenza di scarti tra le due graduatorie scomparirà lunedì 6 novembre, quando nel Ranking ATP Rublev perderà sia i 90 punti di Parigi-Bercy 2022 che i 400 punti delle ATP Finals 2022. In quella data infatti, Sinner scarterà soltanto 10 punti di Parigi-Bercy 2022.

L’azzurro, invece, la settimana precedente scarterà i 90 punti dei quarti di finale di Vienna 2022. Intanto, nella giornata di domani Sinner, pur sapendo di restare quarto nella Race, dovrà sperare in un successo a Shanghai del polacco Hubert Hurkacz per non scendere al numero 5 del Ranking ATP.

RANKING ATP LIVE 14 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 11045

2 Carlos Alcaraz 8805

3 Daniil Medvedev 7355

4 Jannik Sinner 4955

5 Andrey Rublev 4765 (può arrivare a 5165)

6 Holger Rune 4650

7 Stefanos Tsitsipas 4360

8 Casper Ruud 3685

9 Alexander Zverev 3460

10 Taylor Fritz 3410

11 Tommy Paul 2705

12 Alex de Minaur 2650

13 Hubert Hurkacz 2500 (può arrivare a 2900)

RACE ATP LIVE 14 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 8945

2 Carlos Alcaraz 8445

3 Daniil Medvedev 6935

4 Jannik Sinner 4945

5 Andrey Rublev 4275 (può arrivare a 4675)

6 Stefanos Tsitsipas 3615

7 Alexander Zverev 3415

8 Holger Rune 3110

—————————-

9 Taylor Fritz 2965

10 Casper Ruud 2795

11 Tommy Paul 2525

12 Alex de Minaur 2515

13 Hubert Hurkacz 2375 (può arrivare a 2775)

Foto: LaPresse