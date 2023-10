Roma-Servette, Europa League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non può giocare questa sera

La UEFA Europa League è pronta a ritornare in scena. In particolare, per la seconda competizione europea per club, vedremo sui vari terreni di gioco del continente tantissime squadre e tra queste, spicca l’incontro tra la Roma di José Mourinho e il Servette di Rene Weiler. I giallorossi ospiteranno all’interno dell’Olimpico a partire dalle ore 21.00 di oggi, giovedì 5 ottobre, gli svizzeri nettamente sfavoriti in questo confronto.

La squadra della Capitale si trova a quota 3 punti nel Gruppo G dopo un ottimo avvio con la vittoria per 1-2 contro lo Sheriff. Vetta alla classifica assieme allo Slavia Praga. Il Servette invece, nel primo incontro, quello di esordio, ha perso per 0-2 in casa proprio contro lo Slavia Praga, partendo di fatto con il freno a mano tirato. Previsto, in parte, turnover per la Roma: Svilar tra i pali, Mancini, Cristante e Ndicka andranno a comporre il terzetto difensivo mentre Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar e Zalewski occuperanno la zona centrale del campo. In avanti attenzione a Lukaku e Belotti.

Gli unici indisponibili per i capitolini saranno Renato Sanches, Smalling e Llorente, mentre non ci sarà nessuno squalificato nè tanto meno diffidati. Il Servette, invece, dovrà fare a meno del solo Onguéné. Adesso non resta che attendere ancora qualche ora: poi gli uomini di Mourinho cercheranno di imporsi sugli svizzeri.

ROMA-SERVETTE: PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. All. Mourinho Indisponibili: Renato Sanches, Smalling, Llorente Squalificati: –

SERVETTE (4-4-2): Mall; Bolla, Vouilloz, Severin, Mazikou; Kutesa, Douline, Cognat, Stevanovic; Bedia, Antunes. All. Weiler

Indisponibili: Onguéné Squalificati: –

Foto: LaPresse