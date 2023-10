Ranking ATP, Sinner e Rublev potrebbero anche affrontarsi a Vienna: scontro diretto per il 4° posto?

Un’eventualità da non scartare. La stagione del tennis volge al termine e la volata per le ATP Finals è stata lanciata. Cinque ufficialmente sono i tennisti ad aver centrato l’obiettivo. Si tratta del serbo Novak Djokovic, dello spagnolo Carlos Alcaraz, del russo Daniil Medvedev, di Jannik Sinner e dell’altro russo Andrey Rublev, che ha staccato il biglietto proprio oggi, raggiungendo i quarti di finale nell’ATP500 di Vienna.

Con la vittoria per 7-5 6-3 contro Matteo Arnaldi, Rublev ha avuto la matematica certezza di essere a Torino, confermandosi il pericolo n.1 per Jannik Sinner nella sfida per il quarto posto nel ranking ATP. In attesa di quello che farà l’altoatesino contro l’altro italiano Lorenzo Sonego proprio a Vienna, la situazione è la seguente:

RANKING ATP AGGIORNATO

1 Novak Djoković SRB 11045

2 Carlos Alcaraz ESP 8625

3 Daniil Medvedev RUS 6945

4 Jannik Sinner ITA 4955

5 Andrey Rublev RUS 4845

6 Stefanos Tsitsipas GRE 4300

7 Holger Rune DEN 4145

8 Casper Ruud 24 NOR 3705

9 Alexander Zverev GER 3505

10 Taylor Fritz USA 3500

Il differenziale tra Sinner e Rublev è di 110 punti. Qualora Sonego dovesse battere Jannik, il russo per scavalcare il nostro portacolori dovrebbe raggiungere la Finale di questo torneo. C’è anche la possibilità che nel penultimo atto entrambi possano confrontarsi per una partita molto speciale.

Prima di questa eventualità, però, Jannik dovrebbe prima battere Sonny e poi affrontare e sconfiggere il vincente della partita tra Frances Tiafoe e Gael Monfils, mentre il russo giocherà contro il tedesco Alexander Zverev (n.9 del mondo), con quest’ultimo avanti 5-2 negli scontri diretti, ma il moscovita si è aggiudicato gli ultimi due incontri disputati tra i due ovvero sul cemento outdoor di Dubai e sulla terra rossa di Bastad quest’anno. Da dire che questi match si sono tenuti al cospetto di uno Zverev ancora non al meglio dopo il gravissimo infortunio alla caviglia del Roland Garros 2022.

Nel caso in cui ci fosse, comunque, l’incrocio tra Sinner e Rublev, il tennista nostrano può contare su un bilancio favorevole (3-2), con il classe 2001 del Bel Paese a segno nell’ultimo match disputato a Miami quest’anno. Da notare che i due successi del russo sono stati entrambi frutto di un ritiro di Jannik.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger