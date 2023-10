Ranking ATP: Lorenzo Musetti non guadagna posizioni. E in due possono superarlo

Esce di scena, nel tabellone principale del torneo ATP Pechino 2023 di tennis, al secondo turno Lorenzo Musetti: l’azzurro è stato sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding e quindi terrà i 45 punti incamerati tra i punteggi al momento non utili al proprio ranking ATP.

Musetti a Pechino infatti ripartiva nella classifica rilasciata in settimana da quota 1970, ma nel prossimo aggiornamento scarterà i 90 punti delle semifinali di Sofia 2022 per recuperare poi i 45 punti dei quarti di finale di Marrakech 2023, risalendo a quota 1925.

Il toscano conferma, al momento, il 18° posto occupato nella classifica ufficiale, ma potrebbe essere superato da due avversari: a scavalcarlo potrebbero essere il bulgaro Grigor Dimitrov, in caso di approdo in semifinale a Pechino (salirebbe a 1970), ed il cileno Nicolas Jarry, in caso di vittoria finale a Pechino (si porterebbe a 1962).

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking ufficiale: 1970, 18° posto.

Punti da scartare: 90 (semifinali Sofia 2022).

Punti da incamerare: 45 (Marrakech 2023).

Ranking al prossimo aggiornamento: 1925, 18° posto virtuale. Possono superarlo Grigor Dimitrov, in caso di approdo in semifinale a Pechino (1970), e Nicolas Jarry, in caso di vittoria finale a Pechino (1962).

Foto: LaPresse